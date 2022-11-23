И.о. замглавы администрации Ростова по экономике Игорь Петров во время своего отчета на заседании коллегии рассказал, что в 2021 году город как муниципальное образование был частью 14 акционерных обществ. Среди них было и АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный». В своем отчете чиновник рассказал, что в прошлом году по этому акционерному обществу реализовали 25%+1 акция из пакета акций.
Алексей Логвиненко напомнил, что инвестор обращался к городу с просьбой реализовать пакет акций ради того, чтобы получить кредит и достроить комплекс.
В ответ на это Игорь Петров сообщил, что строительство действительно продолжилось, а город оставил за собой в рамках договора контроль за инвестпроектом. Петров добавил, что сейчас с компании «Солнечный круг» взыскали денежные средства — штраф за нарушение сроков строительства.
«Кроме того мы выяснили такой момент, что, грубо говоря, инвестор реализовал пакет акций, что делать в принципе не мог. То есть у нас получается, что он передал его физлицам и вышел из инвестдоговора, что делать также нельзя. Мы будем разбираться с этим», — рассказал Игорь Петров, добавив, что хоть это и не мешает реализации договора, все же нарушает условия соглашения.
Ранее ожидалось, что реконструкцию комплекса закончат к концу этого года. Напомним, город реализовал собственную часть акций в кинотеатре за 41 миллион рублей.