«Кроме того мы выяснили такой момент, что, грубо говоря, инвестор реализовал пакет акций, что делать в принципе не мог. То есть у нас получается, что он передал его физлицам и вышел из инвестдоговора, что делать также нельзя. Мы будем разбираться с этим», — рассказал Игорь Петров, добавив, что хоть это и не мешает реализации договора, все же нарушает условия соглашения.