Произошедшее вечером 22 числа в городе местные жители сравнили с появившейся рекой. Вода успела подтопить, как дороги, так и тротуары.
«Вода устремляется к отсутствующим ливневкам, превращая Левенцовку в ростовскую Венецию», — пишут местные жители.
Пользователи в комментариях сообщили, что подобное происходит не в первый раз. Они просят власти принять меры.
«Нужно что-то думать. Пусть водят при продаже квартир сюда людей смотреть, как нужно вплавь переплывать улицу. Это не первый год», — заявляют горожане.
Добавим, что в этот же день подтопило дороги на проспекте Ворошиловский.