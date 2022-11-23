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В Ростове-на-Дону из-за ливня микрорайон Левенцовский ушел под воду вечером 22 ноября

Сегодня, 07:13
Фото: ВК группа "Это Ростов"
Потоп в Левенцовке в Ростове
В Ростове-на-Дону из-за прошедшего ливня под водой скрылись дороги в микрорайоне Левенцовский, сообщили горожане в соцсетях.

Произошедшее вечером 22 числа в городе местные жители сравнили с появившейся рекой. Вода успела подтопить, как дороги, так и тротуары.

«Вода устремляется к отсутствующим ливневкам, превращая Левенцовку в ростовскую Венецию», — пишут местные жители.

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Пользователи в комментариях сообщили, что подобное происходит не в первый раз. Они просят власти принять меры.

«Нужно что-то думать. Пусть водят при продаже квартир сюда людей смотреть, как нужно вплавь переплывать улицу. Это не первый год», — заявляют горожане.

Добавим, что в этот же день подтопило дороги на проспекте Ворошиловский.

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