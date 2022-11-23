В издании «АиФ-Ростов-на-Дону» сообщили, что в ходе общественных обсуждений проекта землепользования и застройки главный архитектор города рассказал, что набережную на восток собираются продлить за счет искусственных участков над водной гладью. По словам специалиста, сам проект разработали девять лет назад, но он все еще остается актуальным и в настоящее время.