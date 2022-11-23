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В Ростове набережную собираются продлить с помощью сооружений над водой

Сегодня, 06:30
Фото: unsplash
В Ростове набережную собираются продлить с помощью сооружений над водой
В Ростове набережную собираются продлить с помощью искусственных сооружений над водой, об этом рассказал главный архитектор города Юрий Берестов.

В издании «АиФ-Ростов-на-Дону» сообщили, что в ходе общественных обсуждений проекта землепользования и застройки главный архитектор города рассказал, что набережную на восток собираются продлить за счет искусственных участков над водной гладью. По словам специалиста, сам проект разработали девять лет назад, но он все еще остается актуальным и в настоящее время.

«Конкретные технические решения не обсуждались», — добавил Берестов, объяснив, что пока в планах города продлить набережную до 13-й Линии.

Проект продления набережной Ростова-на-Дону утвердят в июне 2021 года
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Напомним, сама набережная имеет протяженность 1,85 километра, продление ее до Нахичевани увеличит ее протяженность еще на два километра. Между тем, еще в марте стало известно, что проект набережной получил положительное заключение Госэкспертизы. 

 

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