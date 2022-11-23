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В Ростове тарифы на поездки на такси повысят на 2,6%, а в Таганроге — на 7,5%

Сегодня, 08:31
Фото: 1MI
Цены на такси взлетели в Ростовской области
В Ростовской области тарифы на проезд на такси поднимут на 7,5%, об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Go».

Портал «Город N» запросил комментарий у пресс-службы сервиса и выяснил, что в ближайшее время цены на поездки в такси в трех городах могут подняться на 7,5%. 

Так по данным компании, в Ростове поездка в такси подорожает на 2,6%, в Новочеркасске — на 4%, таганрожцев ожидает самое заметное повышение — на 7,5%. Эти показатели будут действовать для тарифа «Эконом».

Теперь стоимость поездки протяженностью три километра и до 10 минут в пути составит в Ростове 97 рублей, в Новочеркасске — 77,5 рубля, а в Таганроге — почти 90 рублей. 

В пресс-службе уточнили, что подобное решение приняли после обсуждений с представителями ключевых автопарков и логистических партнеров компании, повышение тарифов также ожидает жителей Астрахани и Элисты. 

Напомним, накануне из-за сильного ливня в Ростове цены на такси взлетели выше 400 рублей, а коэффициент повышенного спроса держался с часа пик до поздней ночи. 

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