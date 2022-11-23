Портал «Город N» запросил комментарий у пресс-службы сервиса и выяснил, что в ближайшее время цены на поездки в такси в трех городах могут подняться на 7,5%.
Так по данным компании, в Ростове поездка в такси подорожает на 2,6%, в Новочеркасске — на 4%, таганрожцев ожидает самое заметное повышение — на 7,5%. Эти показатели будут действовать для тарифа «Эконом».
Теперь стоимость поездки протяженностью три километра и до 10 минут в пути составит в Ростове 97 рублей, в Новочеркасске — 77,5 рубля, а в Таганроге — почти 90 рублей.
В пресс-службе уточнили, что подобное решение приняли после обсуждений с представителями ключевых автопарков и логистических партнеров компании, повышение тарифов также ожидает жителей Астрахани и Элисты.
Напомним, накануне из-за сильного ливня в Ростове цены на такси взлетели выше 400 рублей, а коэффициент повышенного спроса держался с часа пик до поздней ночи.