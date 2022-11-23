Аналитики опросили 31,7 тысячи респондентов из 37 городов страны, благодаря чему выяснили, что жители Ростова-на-Дону предпочли бы МРОТ на уровне в 37,8 тысячи рублей. Это фактически в 2,7 раза больше текущего показателя, что внесло жителей Ростова-на-Дону в список горожан с самыми высокими ожиданиями относительно МРОТ. Вместе с ними в рейтинге оказались москвичи, которые хотели бы зафиксировать МРОТ на уровне в 43,5 тысячи рублей, а также жители Санкт-Петербурга с желаемым МРОТ — 39,9 тысячи рублей. Краснодар также вошел в список, его жителей устроил бы МРОТ в размере 38 тысяч рублей.