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В Ростове заявили о необходимости повысить уровень МРОТ до 37,8 тысячи рублей

Сегодня, 10:46
Фото: donland.ru
Сколько будет МРОТ в Ростове
В Ростове жители заявили о необходимости повысить МРОТ до 37,8 тысячи рублей, об этом сообщил портал по трудоустройству Superjob.

Напомним, в начале 2022 года уровень МРОТ в Ростовской области составил почти 13,9 тысячи рублей, в будущем году прирост МРОТ по стране должен составить 6,3%, благодаря чему федеральный показатель составит чуть больше 16,2 тысячи рублей. 

Аналитики опросили 31,7 тысячи респондентов из 37 городов страны, благодаря чему выяснили, что жители Ростова-на-Дону предпочли бы МРОТ на уровне в 37,8 тысячи рублей. Это фактически в 2,7 раза больше текущего показателя, что внесло жителей Ростова-на-Дону в список горожан с самыми высокими ожиданиями относительно МРОТ. Вместе с ними в рейтинге оказались москвичи, которые хотели бы зафиксировать МРОТ на уровне в 43,5 тысячи рублей, а также жители Санкт-Петербурга с желаемым МРОТ — 39,9 тысячи рублей. Краснодар также вошел в список, его жителей устроил бы МРОТ в размере 38 тысяч рублей. 

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Что касается ростовчан, еще в апреле большинство респондентов заявляли о необходимом размере МРОТ на тысячу меньше — 36,8 тысячи рублей, в январе эта сумма и вовсе составляла 35 тысяч рублей. 

И этот прирост ожиданий легко можно объяснить стремительным ростом цен на услуги ЖКХ, такси, транспорт и продукты питаний, за которым совсем не успевают рост зарплат ростовчан. 

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