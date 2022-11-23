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В Ростовской области продажи электромобилей выросли вдвое в 2022 году

Сегодня, 11:31
Фото: NARA/cc0 / wiki
В Ростовской области продажи электромобилей выросли вдвое в 2022 году
В Ростовской области в два раза выросли продажи новых электромобилей, об этом сообщил «Автостат».

Портал «РБК. Ростов» сообщил, что с января по октябрь текущего года автосалонам удалось продать 45 электромобилей, что на 23 транспортных средства больше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего же, по данным Автостата, в России продали почти 2,1 тысячи автомобилей на электродвигателях. Большая часть продаж пришлись на октябрь и первый квартал текущего года. При этом наиболее популярными автомобили Tesla, которые заняли 17,5% рынка. 

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В пресс-службе «Автостата» такой рост интереса к электромобилям объяснили отменой нулевых пошлин, из-за которых импортеры заранее активно завозили в страну машины с электрическими двигателями. 

Ранее в донском правительстве сообщили, что в регионе построят новые зарядные станции для электрокаров.

 

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