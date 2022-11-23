Портал «РБК. Ростов» сообщил, что с января по октябрь текущего года автосалонам удалось продать 45 электромобилей, что на 23 транспортных средства больше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего же, по данным Автостата, в России продали почти 2,1 тысячи автомобилей на электродвигателях. Большая часть продаж пришлись на октябрь и первый квартал текущего года. При этом наиболее популярными автомобили Tesla, которые заняли 17,5% рынка.