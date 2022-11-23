Родителей учеников третьего и пятого классов лицея № 10 в Батайске попросили самостоятельно приобрести для детей учебники и школьные парты. Такое предложение им сделала директор учебного заведения.
После жалобы на инцидент и произведенной проверки было выявлено нарушение прав обучающихся на получение образования. Прокурор города вынес представление и привлек виновницу к дисциплинарной ответственности.
Также после проверки всем обучающимся выдали учебные пособия, а классы оборудовали недостающими партами.