rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области родителей заставляли покупать парты для своих детей в школу

Сегодня, 15:51
Фото: 1MI
В Батайске родителей заставляли самостоятельно покупать парты в школу для своих детей, об инциденте сообщил депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев.

Родителей учеников третьего и пятого классов лицея № 10 в Батайске попросили самостоятельно приобрести для детей учебники и школьные парты. Такое предложение им сделала директор учебного заведения.

После жалобы на инцидент и произведенной проверки было выявлено нарушение прав обучающихся на получение образования. Прокурор города вынес представление и привлек виновницу к дисциплинарной ответственности.

Также после проверки всем обучающимся выдали учебные пособия, а классы оборудовали недостающими партами. 

В Ростове ученики второй смены школы № 97 вынуждены идти домой в полной темноте
Узнать подробнее

Ранее в Ростове назвали школы, рядом с которыми детям опасно переходить дорогу.

Читайте также:
В Ростове назвали школы, рядом с которыми детям опасно переходить дорогуВ Батайске появится новая школа на 1340 местВ Ростове на улице Вавилова рядом с военным городком построят школу на 1200 учеников
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Батайск#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Школа
Подпишитесь
Жителей Ростовской области испугали штаммом «Цербер» и обрадовали ростом зарплаты
Сегодня, 16:05
Ростовчане вдвое реже стали ходить по барам
Сегодня, 13:52
Главу представительства Минобороны уличили в Таганроге в краже денег оборонзаказа
Сегодня, 13:26
Несколько судов эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 23 ноября из-за угроз о бомбах
Сегодня, 12:57
Водитель автобуса №93 в Ростове справил нужду прямо на двери транспорта
Сегодня, 14:15
Плакальщики за деньги: как в Ростове и Нахичевани-на-Дону хоронили на кладбищах
Сегодня, 04:38