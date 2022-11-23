rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре Ростова признали аварийным дом, которому случайно снесли крышу

Сегодня, 07:32
Фото: rostov-gorod.ru
При сносе здания в Ростове повредили крышу дома по Социалистической, 104
В Ростове под снос попадет здание, которое обещали восстановить после случайно проломленной крыши, документ появился на портале городской администрации.

В Ростове признали аварийным здание на улице Социалистической, 104, которое пострадало этим летом при сносе соседнего здания. Напомним, в июне рабочие производили демонтаж аварийного дома на улице Серафимовича, 103, однако обломки попали на крышу соседнего здания и проломили ее. 

Демонтируя аварийный дом в Ростове рабочие случайно снесли крышу соседнего здания
Узнать подробнее

Дом на Социалистической обещали восстановить, однако 22 ноября на портале городской администрации появилось постановление об изъятии земли под зданием. Речь идет о земельном участке площадью 371 квадратный метр, а также выкупе квартиры площадью 53 квадратных метра у собственников. Владельцы получат уведомление о выкупе в течение 10 дней, если они не согласятся с суммой выкупа — власти направят в суд иски об изъятии. 

Читайте также:
В Ростове снесут еще два дореволюционных здания на улице ШаумянаДля строительства моста через Ростовское море снесут три жилых дома в КамышевахеВ Ростове власти снесут жилой старинный дом напротив ТРЦ «Горизонт» и отеля Radisson
#Надежда Пустяк#Снос#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Город
Подпишитесь
RostovGazeta посчитала, насколько обеднели ростовчане за год
Сегодня, 08:08
Юрист рассказал, как ростовчанам раз в жизни можно получить более 200 тысяч рублей
Сегодня, 09:01
Случаи гриппа начали выявлять в Ростовской области
Сегодня, 09:05
В Ростове назвали школы, рядом с которыми детям опасно переходить дорогу
Сегодня, 08:42
В Ростове тарифы на поездки на такси повысят на 2,6%, а в Таганроге — на 7,5%
Сегодня, 08:31
Плакальщики за деньги: как в Ростове и Нахичевани-на-Дону хоронили на кладбищах
Сегодня, 04:38