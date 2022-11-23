Дом на Социалистической обещали восстановить, однако 22 ноября на портале городской администрации появилось постановление об изъятии земли под зданием. Речь идет о земельном участке площадью 371 квадратный метр, а также выкупе квартиры площадью 53 квадратных метра у собственников. Владельцы получат уведомление о выкупе в течение 10 дней, если они не согласятся с суммой выкупа — власти направят в суд иски об изъятии.