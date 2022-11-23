Валерий Лимаренко: Котельные по всей области переводим на природный газ

Губернатор не раз отмечал, что в его планах — максимально газифицировать Сахалин и Курилы. Он подчёркивает, что жители нефтегазового региона должны быть обеспечены экологически чистым и доступным топливом. Сегодня в Сахалинской области активно набирает обороты программа газификации, реализуемая совместно с ПАО «Газпром». За последние два года рабочей уровень газификации региона возрос с 39,8% до 54%, напоминает данные портал Sakh.online. Ожидается, что к 2025 году на природный газ смогут перейти более 19 тысяч домовладений и 186 котельных в 89 населенных пунктах.