ВКонтакте улучшает возможности для авторов

Смягчились и ограничения на смену тематики. Вскоре для удобства пользователей в сообществах появится специальный информационный блок, в котором можно будет узнать дату создания паблика и отследить историю смены названий. Также соцсеть упростила правила проведения конкурсов и акций — это дало авторам больше возможностей для коллабораций с рекламодателями. Более подробно ознакомиться с новыми правилами сообществ можно по ссылке. Все изменения в правилах вступят в силу 23 ноября.