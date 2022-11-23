rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Власти Ростова заново обследуют дом на Социалистической, который признали аварийным

Сегодня, 17:15
Фото: rostov-gorod.ru
При сносе здания в Ростове повредили крышу дома по Социалистической, 104
В Ростове снова обследуют дом без крыши на Социалистической, 104, чтобы принять окончательное решение о его сносе, сообщили в городской администрации.

Власти Ростова решили снова обследовать дом по адресу Социалистическая, 104. Летом, рабочие сносили аварийное здание на улице Серафимовича, 103, и случайно обрушили крышу соседнего дома на Социалистической. Изначально его обещали восстановить, однако 22 ноября на сайте администрации появилось постановление о признании здания аварийным и изъятии земли под ним. Жителей злополучного дома должны расселить.

Однако не все жильцы согласились на такой вариант. Некоторые потребовали провести ремонт за счет подрядчика, разрушившего крышу. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что дом обследуют еще раз. Если выяснится, что здание подлежит восстановлению, то аварийный статус будет снят.

В центре Ростова признали аварийным дом, которому случайно снесли крышу
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что старинный дом планируют расселить и снести на Университетском в Ростове.

Читайте также:
В центре Ростова признали аварийным дом, которому случайно снесли крышуПрокурор Ростовской области пригрозил чиновникам судами за неснесённые аварийные домаГосэкспертиза в Ростове одобрила снос аварийного дома в центре рядом с ЦУМом
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Аварийное жилье#Виктория Прутковская
Подпишитесь
Жителей Ростовской области испугали штаммом «Цербер» и обрадовали ростом зарплаты
Сегодня, 16:05
Ростовчане вдвое реже стали ходить по барам
Сегодня, 13:52
Главу представительства Минобороны уличили в Таганроге в краже денег оборонзаказа
Сегодня, 13:26
Несколько судов эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 23 ноября из-за угроз о бомбах
Сегодня, 12:57
Водитель автобуса №93 в Ростове справил нужду прямо на двери транспорта
Сегодня, 14:15
Плакальщики за деньги: как в Ростове и Нахичевани-на-Дону хоронили на кладбищах
Сегодня, 04:38