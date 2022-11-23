Однако не все жильцы согласились на такой вариант. Некоторые потребовали провести ремонт за счет подрядчика, разрушившего крышу. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что дом обследуют еще раз. Если выяснится, что здание подлежит восстановлению, то аварийный статус будет снят.