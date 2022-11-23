rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Водитель автобуса №93 в Ростове справил нужду прямо на двери транспорта

Сегодня, 14:15
Фото: ВК группа "Это Ростов"
Водители в Ростове-на-Дону продолжают справлять нужду на автобусы
В Ростове-на-Дону водитель автобуса № 93 на остановке ГПЗ-10 справил нужду прямо на транспорт, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что водитель подошел к задней части транспорта и «сделал свои дела» на ступеньки и закрытую дверь. Автор спросил у горожан, как они к такому относятся.

«Туалеты надо делать для водителей, хотя бы платные», — заявили ростовчане в комментариях.

Автохам в Ростове помешал проехать машине скорой
Узнать подробнее

«Ни на одной конечной остановке, кроме Центрального рынка, нет туалетов для водителей. Никому дела нет до этого. Так что вы хотите от водителей?», — говорится в комментариях.

«Как теперь после этого ездить спокойно на автобусе», — возмущаются другие местные жители.

Напомним, что в ноябре произошел аналогичный случай, но в автобусе № 24. Из-за этого водителя временно отстранили до выяснения всех обстоятельств.

Читайте также:
Агрессивный автохам прокатился про тротуарам на Вавилова в Ростове-на-ДонуАвтохам в Ростове показал средний палец автобусу с силовиками и потом очень пожалелАвтохам парализовал движение троллейбусов на Космонавтов в Ростове
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня#Видео
Подпишитесь
Жителей Ростовской области испугали штаммом «Цербер» и обрадовали ростом зарплаты
Сегодня, 16:05
Ростовчане вдвое реже стали ходить по барам
Сегодня, 13:52
Главу представительства Минобороны уличили в Таганроге в краже денег оборонзаказа
Сегодня, 13:26
Несколько судов эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 23 ноября из-за угроз о бомбах
Сегодня, 12:57
Плакальщики за деньги: как в Ростове и Нахичевани-на-Дону хоронили на кладбищах
Сегодня, 04:38