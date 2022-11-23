Водитель автобуса №93 в Ростове справил нужду прямо на двери транспорта

Они рассказали, что водитель подошел к задней части транспорта и «сделал свои дела» на ступеньки и закрытую дверь. Автор спросил у горожан, как они к такому относятся.
«Туалеты надо делать для водителей, хотя бы платные», — заявили ростовчане в комментариях.
«Ни на одной конечной остановке, кроме Центрального рынка, нет туалетов для водителей. Никому дела нет до этого. Так что вы хотите от водителей?», — говорится в комментариях.
«Как теперь после этого ездить спокойно на автобусе», — возмущаются другие местные жители.
Напомним, что в ноябре произошел аналогичный случай, но в автобусе № 24. Из-за этого водителя временно отстранили до выяснения всех обстоятельств.