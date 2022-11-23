Воробьев: Прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" открылся 22 ноября

В этом году премию получат жители Подмосковья, сражающиеся на передовой, участвуя в специальной военной операции, а также те, кто обеспечивают победу в тылу, пишет newizv.ru.
«Мы решили, что будет правильно посвятить нашу традиционную премию теме СВО. В этом году все заявки будем принимать в одной единственной категории – «Доброе дело». Определим 120 победителей – каждый получит премию по 500 тысяч рублей», - объявил глава Московской области Андрей Воробьев.
Традиционно подать заявку на соискание премии может любой совершеннолетний житель региона, который имеет гражданство Российской Федерации и регистрацию в Московской области. Отправить заявку можно в течение 7 дней с начала проведения кампании.
В этом году в составе жюри: народный артист России Николай Басков, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, популярный журналист Андрей Медведев, ведущий кардиохирург РФ Лео Бокерия, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по гимнастике Никита Нагорный и саксофонист-виртуоз, народный артист России Игорь Бутман.
Свою кандидатуру можно выдвинуть самостоятельно, а также при поддержке заявителя, это может быть законный представитель, родственник, группа лиц не менее пяти человек либо руководитель организации. Оценивать проект будут по следующим критериям: личный вклад участника в поддержку спецоперации, а также его значимость для Подмосковья и/или Российской Федерации.
Максимальное число лауреатов – 120. Размер каждой премии составит 500 тыс. рублей. Общий призовой фонд в этом году - 60 млн рублей.
На официальном сайте премии доступна подробная информация о сроках, этапах и условиях участия.
Инициатором премии выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Она проходит с 2013 года. За это время лауреатами премии стали более 13 тысяч активных жителей Подмосковья, а также было реализовано множество значимых и актуальных времени инициатив граждан.