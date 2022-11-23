Воробьев: Прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" открылся 22 ноября

Свою кандидатуру можно выдвинуть самостоятельно, а также при поддержке заявителя, это может быть законный представитель, родственник, группа лиц не менее пяти человек либо руководитель организации. Оценивать проект будут по следующим критериям: личный вклад участника в поддержку спецоперации, а также его значимость для Подмосковья и/или Российской Федерации.