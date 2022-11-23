Уже в первом тайме «Оренбург» забил три гола. Во втором тайме ростовчане пытались отыграться и уже на десятой минуте забили первый мяч. Спустя десять минут «Оренбург» закрепил превосходство благодаря четвертому забитому мячу. Под конец игры желто-синие смогли реализовать еще один удар, однако финальный счет все равно был в пользу соперников.