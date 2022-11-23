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«Впечатления неоднозначные»: Карпин прокомментировал проигрыш «Ростова» «Оренбургу»

Сегодня, 15:55
Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
ФК «Ростов» проиграл «Оренбургу» со счетом 4:2 в матче Кубка России, игру своих подопечных прокомментировал главный тренер Валерий Карпин.

В среду 23 ноября в рамках Кубка России состоялся матч между ФК «Ростов» и «Оренбург». Игра проходила на поле последних. Подопечные Валерия Карпина проиграли со счетом 4:2.

Уже в первом тайме «Оренбург» забил три гола. Во втором тайме ростовчане пытались отыграться и уже на десятой минуте забили первый мяч. Спустя десять минут «Оренбург» закрепил превосходство благодаря четвертому забитому мячу. Под конец игры желто-синие смогли реализовать еще один удар, однако финальный счет все равно был в пользу соперников.

Комментируя итоги игры главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что впечатления у него «неоднозначные». По словам тренера, матч прошел не так, как планировала команда, а выделить кого-то из игроков он не может. «Теперь в последнем матче нужно брать три очка», — заключил Карпин.

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