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«Все вирусы вылезут»: ростовский климатолог назвал опасность глобального потепления

Сегодня, 03:34
Фото: unsplash.com
Вирусы - опасность глобального потепления

Климатолог Иошпа оценил опасность глобального потепления для Ростовской области

Глобальное потепление приведет к подъему уровня океана, из-за чего начнется подтопление территорий. Однако сценарий глобального потепления вряд ли осуществим, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.
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По словам собеседника, если глобальное потепление будет продолжаться, то на Севере России возникнут колоссальные проблемы. С одной стороны, если Северный Ледовитый океан «откроется» — будет проще осуществлять судоходство. Но с другой, все дома «поплывут». Ведь в Арктике никогда не было фундаментов. Здесь дома «ставили» на мерзлые земли.

Однако главной проблемой станет пробуждение множества вирусов, которые долгие десятилетия сохранялись в мерзлой земле. 

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«Там же множество захоронений после массовых заболеваний. Считалось, что мерзлота все нейтрализует. И если из-за потепления эти захоронения поплывут, то все болезни вылезут наружу. Это самое страшное», - отмечает Александр Иошпа.

Айсберги
Фото: unsplash.com

Однако, по словам собеседника, глобальное потепление вряд ли произойдет. Сейчас оно приостанавливается. Наблюдается региональный тип — если в одном регионе идет потепление, то в другом — похолодание. А земная оболочка усредняет общее значение, сводя его к нулю.

Спикер рассказывает, что в 1960 году американские ученые дали прогноз на 2000 год. Они предположили, что океан поднимется на один метр.

«Но если бы это произошло, мы бы уже жили практически на берегу Черного моря. В целом, понятно почему был дан именно такой прогноз. Американцы прогнозировали подъем температуры воздуха на три градуса. В то время, как в Ростовской области за столетний период среднегодовая температура поднялась не более чем на 0,6 градусов», - разъясняет климатолог.

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Однако даже если и предположить сценарий глобального потепления, в Ростовской области ничего страшного не произойдет.

«Возможно, поменяются культуры при посевных, поскольку глобальное потепление приведет к засухе и усилению ветра», - говорит собеседник.

Однако аграрии восточных районов Дона уже давно работают в зоне рискованного земледелия, успешно справляясь и с засухой, и с ветрами.

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