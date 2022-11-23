«Но если бы это произошло, мы бы уже жили практически на берегу Черного моря. В целом, понятно почему был дан именно такой прогноз. Американцы прогнозировали подъем температуры воздуха на три градуса. В то время, как в Ростовской области за столетний период среднегодовая температура поднялась не более чем на 0,6 градусов», - разъясняет климатолог.