Опасный «Цербер»
Роспотребнадзор доложил об обнаружении в России первых случаев заражения штаммом омикрона «Цербер». Сейчас число заболевших составляет 18 человек.
Образцы этих пациентов пришли из Московской, Архангельской, Тюменской, а также Ростовской областей. Специалисты просят граждан не паниковать, так как новой волны коронавируса из-за «Цербера» не прогнозируется. Медики считают, что коллективный иммунитет и вакцинация населения должны предотвратить стремительный рост заболеваемости.
Большие деньги
Правительство региона заявило, что средняя заработная плата в Ростовской области увеличилась на 14%. Также в регионе зафиксирован рост производства на 1,3%.
Чиновники доложили, что в этом году Ростовская область отгрузила товаров собственного производства на 789 миллиардов рублей. Это на 6,7% больше, чем годом ранее.
Самый большой рост заработной платы зафиксирован в сфере энергетики. Средний оклад там сейчас составляет 52,2 тысячи рублей.
Продление набережной
Главный архитектор Ростова Юрий Берестов заявил о планах продления городской набережной. Сделать это планируют с помощью искусственных сооружений над водой.
Уточняется, что продлевать набережную будут в восточном направлении до 13-й Линии. Сам проект был разработан еще девять лет назад, однако, по заверениям Берестова, не потерял своей актуальности в настоящее время.
Вместе с тем архитектор заявил, что конкретных технических решений не обсуждается, поэтому о сроках реализации масштабного проекта не говорится.
Сейчас протяженность набережной составляет 1,85 километра. Если искусственные сооружения все-таки будут построены, то ее протяженность увеличится еще на два километра.