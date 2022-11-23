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Жителей Ростовской области испугали штаммом «Цербер» и обрадовали ростом зарплаты

Сегодня, 16:05
Фото: Thomas Quine/CC BY SA / wikimedia.org
Цербер
В Ростовской области обнаружен первый случай штамма коронавируса «Цербер», тем временем власти отчитались о росте зарплат местных жителей, а набережную хотят продлить с помощью сооружений над водой.

Опасный «Цербер»

Роспотребнадзор доложил об обнаружении в России первых случаев заражения штаммом омикрона «Цербер». Сейчас число заболевших составляет 18 человек.

Образцы этих пациентов пришли из Московской, Архангельской, Тюменской, а также Ростовской областей. Специалисты просят граждан не паниковать, так как новой волны коронавируса из-за «Цербера» не прогнозируется. Медики считают, что коллективный иммунитет и вакцинация населения должны предотвратить стремительный рост заболеваемости.

Лаборатория
Фото: mil.ru
Штамм коронавируса «Цербер» выявили в Ростовской области
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Большие деньги

Правительство региона заявило, что средняя заработная плата в Ростовской области увеличилась на 14%. Также в регионе зафиксирован рост производства на 1,3%.

Чиновники доложили, что в этом году Ростовская область отгрузила товаров собственного производства на 789 миллиардов рублей. Это на 6,7% больше, чем годом ранее.

Самый большой рост заработной платы зафиксирован в сфере энергетики. Средний оклад там сейчас составляет 52,2 тысячи рублей.

Работники в Ростовской области получают, в среднем, 52,2 тыс руб
Фото: rostov-gorod.ru
Власти заявили, что в Ростовской области зарплаты выросли на 14% в 2022 году
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Продление набережной

Главный архитектор Ростова Юрий Берестов заявил о планах продления городской набережной. Сделать это планируют с помощью искусственных сооружений над водой.

Уточняется, что продлевать набережную будут в восточном направлении до 13-й Линии. Сам проект был разработан еще девять лет назад, однако, по заверениям Берестова, не потерял своей актуальности в настоящее время.

Вместе с тем архитектор заявил, что конкретных технических решений не обсуждается, поэтому о сроках реализации масштабного проекта не говорится.

Сейчас протяженность набережной составляет 1,85 километра. Если искусственные сооружения все-таки будут построены, то ее протяженность увеличится еще на два километра.

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