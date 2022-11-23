Учения организовали в воинской части на территории Сальска. Запланированы взрывные работы.
«Эти работы сопровождаются звуковыми и ударными волнами», — предупредили горожан.
Местных жителей попросили не паниковать и не волноваться. Пользователи в соцсетях поблагодарили администрацию за предупреждение.
Ранее жителей Ростовской области испугало странное свечение и звуки хлопков в небе над Новочеркасском. Некоторые предполагали, что это использовали пиротехнику.
До этого жителей Миллерово испугали звуки двух взрывов вечером 19 ноября.