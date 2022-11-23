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Жителей в Сальском районе предупредили о возможных звуках взрывов до конца 23 ноября

Сегодня, 10:23
Фото: mil.ru
Звуки взрывов могут испугать жителей Сальска Ростовской области
В Сальском районе Ростовской области в среду, 23 ноября, проводятся инженерно-саперные учения, сообщили в райадминистрации.

Учения организовали в воинской части на территории Сальска. Запланированы взрывные работы.

«Эти работы сопровождаются звуковыми и ударными волнами», — предупредили горожан.

Жителей Миллерово испугали звуки двух взрывов вечером 19 ноября
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Местных жителей попросили не паниковать и не волноваться. Пользователи в соцсетях поблагодарили администрацию за предупреждение.

Ранее жителей Ростовской области испугало странное свечение и звуки хлопков в небе над Новочеркасском. Некоторые предполагали, что это использовали пиротехнику.

До этого жителей Миллерово испугали звуки двух взрывов вечером 19 ноября.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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