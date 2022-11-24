Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

Ростовчан, проживающих в ЖК «Сердце Ростова» и «Сердце Ростова — 2», интересуют сроки завершения строительства детсада на улице Ларина, 45б, в который они смогут водить своих детей. Застройщик этих жилых комплексов за свой счет разработал проектную документацию на возведение трехэтажного дошкольного учреждения на 65 мест и безвозмездно передал ее муниципалитету. Задержка строительства связана со сменой подрядчика, с новой компанией контракт был заключён только в конце лета этого года. Общая стоимость работ составляет 165,2 миллиона рублей. Из них 107,05 миллиона рублей — это средства областного бюджета, 58,15 миллиона рублей — местного. На сейчас строительная готовность объекта составляет всего 7%, завозится материал, необходимый для продолжения возведения железобетонных конструкций.