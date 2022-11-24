Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

С первым вопросом обратился ростовчанин Алексей Коновалов. Он сообщил, что в тоннеле подземного пешеходного перехода левобережной зоны отсутствует освещение.
Пешеходный переход построен в 2018 году в рамках реконструкции и сооружения мостового перехода через реку Дон в створе проспекта Ворошиловский. Он имеет два входа с лестничными спусками и пандусами, а длина самого подземного тоннеля достигает 42 метра. На сегодня в его тоннельной части отсутствует освещение, что, по словам обратившегося, приводит к росту травмоопасности. Выслушав экспертов по данному вопросу, было решено направить средства из городского бюджета на ремонт электрооборудования в сумме 1,8 миллиона рублей.
— До конца декабря, думаю, успеем отремонтировать, - заверил Алексей Логвиненко.
Ещё один вопрос, касающийся освещения улиц, будет также решен в декабре. В районе школы № 15 по улице Калининградская в Железнодорожном районе отсутствует освещение, а также не освещен пешеходный переход. Для решения этого вопроса принято решение установить шесть кронштейнов, шесть светодиодных светильников и осуществить подвес 120 метров кабеля. Работы планируется выполнить силами МКП «Ростгорсвет» за счет предоставленной в 2021 году субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного освещения города. Стоимость работ составит 168 тысяч рублей.
Помимо освещения улиц ростовчан интересует и вопрос дорожного покрытия. Так, к главе администрации города Ростов-на-Дону поступило обращение о необходимости отремонтировать часть улицы Мадояна, расположенной в Советском районе. Она является подъездной автомобильной дорогой к жилым домам, по которой проходит большое количество автомобильного транспорта. На проезжей части дороги после обильных дождей образовались ямы и провалы асфальтобетонного покрытия.
Ремонтом этой дороги займётся ООО «Юг-Строй», город потратит на эти цели 333,5 миллиона рублей.
Одно из обращений касалось сноса ветхого здания на улице Социалистическая. Как сообщила на приеме ростовчанка, дом может в любой момент рухнуть, повредив соседнее здание. Решение о его сносе было принято еще в 2008 году.
Многоквартирный дом 1900 года постройки объектом культурного наследия не является, земельный участок под ним уже изъят для муниципальных нужд в октябре 2014 года. В декабре 2018 года завершены судебные процессы об изъятии для муниципальных нужд помещений в данном доме и расселение жильцов завершено в 2019 году.
На октябрьском заседании Гордумы выделены денежные средства на снос дома в размере 7,75 миллиона рублей, разработана проектно-сметная документация на демонтаж и получено положительное заключение государственной экспертизы. К концу года демонтаж должен быть выполнен. При проведении работ предусмотрена ручная разборка конструкций вплоть до первого этажа с применением подъемника. «Особый контроль будет осуществляться за качеством работ. Для дополнительного контроля обязательно попросим представителей нашей Общественной палаты поприсутствовать при демонтаже», — заверил Алексей Логвиненко.
Если в центральной части горожан волнует демонтаж полуразрушенных зданий, то жители строящихся районов хотят понимать сроки ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры.
Ростовчан, проживающих в ЖК «Сердце Ростова» и «Сердце Ростова — 2», интересуют сроки завершения строительства детсада на улице Ларина, 45б, в который они смогут водить своих детей. Застройщик этих жилых комплексов за свой счет разработал проектную документацию на возведение трехэтажного дошкольного учреждения на 65 мест и безвозмездно передал ее муниципалитету. Задержка строительства связана со сменой подрядчика, с новой компанией контракт был заключён только в конце лета этого года. Общая стоимость работ составляет 165,2 миллиона рублей. Из них 107,05 миллиона рублей — это средства областного бюджета, 58,15 миллиона рублей — местного. На сейчас строительная готовность объекта составляет всего 7%, завозится материал, необходимый для продолжения возведения железобетонных конструкций.
— В 2023 году планируем закончить строительство садика, а затем в 2024 приступим к строительству школы, — заверил Алексей Логвиненко.