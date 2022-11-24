«Никаких дорожных знаков тут нет, разметки тоже нет. Жители уже десять лет по поводу этого опасного участка жалуются во все инстанции, обращались и к депутатам. А их попросту гоняют по кругу. В итоге ситуация так и остается опасной», - резюмирует Александр Сухарь.