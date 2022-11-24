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«Десятилетняя опасность»: девушку-подростка сбила иномарка на Профсоюзной в Ростове

Сегодня, 06:35
Фото: Александр Сухарь / rostovgazeta.ru

На опасном перекрестке на Профсоюзной в Ростове иномарка сбила подростка

Страшное ДТП произошло вечером в Железнодорожном районе Ростова. Неадекватная водительница иномарки сбила девушку-подростка. Об этом сообщил RostovGazeta очевидец события, политолог Александр Сухарь.

По словам собеседника, ДТП произошло на пересечении улицы Профсоюзной и проспекта Ставского, 44.

«Девочка-подросток стояла вблизи тротуара, сделав на дорогу лишь несколько шагов. За рулем иномарки была девушка. Совершив непонятный маневр, она сбила подростка», - отмечает Александр Сухарь.

Очевидец полагает, что, судя по странному поведению, автоледи попыталась скрыться с места происшествия. Но люди ей не позволили. Подростка увезли в больницу с вероятной травмой обеих ног. 

Пересечение Профсоюзной и Ставского, по словам собеседника, — одно из самых аварийно-опасных во всем Железнодорожном районе. Здесь в час-пик огромное количество людей возвращаются и едут на работу, соприкасаясь с большим потоком автомобилей.

«Никаких дорожных знаков тут нет, разметки тоже нет. Жители уже десять лет по поводу этого опасного участка жалуются во все инстанции, обращались и к депутатам. А их попросту гоняют по кругу. В итоге ситуация так и остается опасной», - резюмирует Александр Сухарь.

 

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