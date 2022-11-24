Детская школа искусств имени А.П. Артамонова отметила свое 45-летие

Участие в мероприятии приняли министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, заместитель председателя городской Думы Сергей Сухариев, первый заместитель главы администрации города Юрий Овчинников, заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова и начальник Управления культуры города Яна Пилявская.
Как отметила заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Елена Кожухова, школа искусств имени Артамонова – одна из самых востребованных среди юных ростовчан.
— Сегодня школе имени А.П. Артамонова исполняется 45 лет, это еще одно подтверждение того, что это школа с богатыми традициями. В настоящее время в ней обучается более 700 детей, а за годы работы из ее стен вышло более пяти тысяч учеников. Многие из них стали яркими музыкантами, известными артистами и педагогами. Ребята и их наставники - активные участники всех культурных городских мероприятий, — пояснила Елена Кожухова.
Елена Кожухова также добавила, что городская администрация уделяет большое внимание работе музыкальных и школ искусств Ростова-на-Дону, поскольку они занимаются воспитанием подрастающего поколения, а, значит, и будущего.
Действительно, таланты детей раскрытые в детстве, помогают им лучше адаптироваться во взрослой жизни. Об этом рассказала музыкальный педагог, заместитель директора школы искусств по учебно-воспитательной работе Раиса Крамаренко. Кстати, она преподает музыку с 1977 года, а в школе имени А.П. Артамонова работает со дня ее основания по сей день.
— Наши воспитанники очень отличаются от обычных детей. Они одухотворенные, имеют развитый кругозор и массу других положительных качеств. Музыкальная школа это своеобразная школа жизни. Ребенок, который закончил семь-восемь лет музыкальной школы, совсем другой человек. Он научен дисциплине, ежедневному труду, организации и ответственности. Плюс ко всему у него развиваются и музыкальные данные, — говорит Раиса Крамаренко.
Имя выдающегося композитора России А.П. Артамонова ростовская школа искусств носит с 1994 года, ведь оно неразрывно связано с донской столицей. Когда ученик М.Ф. Гнесина Артамонов стал музыкальным педагогом, он долгое время работал в ростовском училище искусств и был художественным руководителем ростовской филармонии.
Сегодня в школе имени А.П. Артамонова трудится 83 педагога — настоящих профессионалов своего дела. Как показал концерт, небосклон в ближайшее время может пополниться новыми звездами. Одной из них, возможно, станет и Эльмира Ким, которая на протяжении шести лет играет на баяне.
— Родители положительно смотрят на мое увлечение. У них нет предрассудков, что баян это мужской инструмент. Папе очень нравится. Он постоянно просит меня что-то ему сыграть. Сама я очень люблю баян, хотя второй инструмент у меня идет фортепиано, но к баяну я тяготею больше. В школе могу сидеть целый день, разучивать какое-нибудь произведение, до тех пор пока его не отыграю, — поделилась воспитанница школы искусств.
Ежегодно школа даёт около 75 концертов. Настоящим украшением донской столицы давно уже стал открытый городской фестиваль юных композиторов имени Артамонова.
Для развития детских талантов в школе создаются все необходимые условия. Так, в прошлом году завершился капитальный ремонт, 260 млн рублей выделили на оснащение учебного заведения современным музыкальным оборудованием.
Кроме того, в школе созданы специализированные классы, два зала хореографии, студия звукозаписи, библиотека, актовый зал на 130 мест. Теперь школа искусств представляет собой современное пространство для творчества и вдохновения, где занимаются ребята не только из центральных районов Ростова, но и со всего города.
От имени главы администрации города Алексея Логвиненко с 45-летием учреждения сотрудников и воспитанников поздравил Юрий Овчинников. Он поблагодарил педагогов за профессионализм и искреннее служение своему делу, пожелал воспитанникам успехов и вдохновения, а школе - новых «звезд» и интересных проектов.