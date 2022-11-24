Детская школа искусств имени А.П. Артамонова отметила свое 45-летие

— Родители положительно смотрят на мое увлечение. У них нет предрассудков, что баян это мужской инструмент. Папе очень нравится. Он постоянно просит меня что-то ему сыграть. Сама я очень люблю баян, хотя второй инструмент у меня идет фортепиано, но к баяну я тяготею больше. В школе могу сидеть целый день, разучивать какое-нибудь произведение, до тех пор пока его не отыграю, — поделилась воспитанница школы искусств.