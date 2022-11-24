В четверг, 24 ноября, компания сообщила об окончании работ по надвижке пролетов. Длина моста превышает 1,9 километра, а сам путепровод станет самым большим сооружением на обходе.
В компании сообщили, что на обходе собираются построить 15 искусственных сооружений, на некоторых участках уже начали работу по установке гидроизоляции, барьеров, перил и бетонированию плит.
Если работы продолжатся в том же темпе, то движение на обходе откроют в июле 2023 года, пока же объект готов на 75%. Рабочим предстоит работать в круглосуточном режиме, чтобы собрать и сварить оставшиеся металлоконструкции и завершить работы по устройству проезжей части.
Ранее стало известно, сколько дорог собираются привести в порядок в 2023 году.