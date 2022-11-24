Если работы продолжатся в том же темпе, то движение на обходе откроют в июле 2023 года, пока же объект готов на 75%. Рабочим предстоит работать в круглосуточном режиме, чтобы собрать и сварить оставшиеся металлоконструкции и завершить работы по устройству проезжей части.