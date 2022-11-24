Согласно принятому решению, в отношении должника ввели процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвердили Кирилла Ноготкова.
Ранее банк «Траст» настаивал на реструктуризации долгов Варшавского в размере 10 миллиардов рублей. Но после он через суд потребовал признать его банкротом.
Напомним, что Варшавский возглавлял «Ростовский электрометаллургический завод» и являлся депутатом Госдумы. В 2019 году его приговорили к 3,5 года колонии за неуплату налогов. Позже ему назначили еще семь лет за мошенничество.
Ранее обещавший освободить ростовского бизнесмена Варшавского «решала» сам сел на 4 года.