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Экс-депутата Госдумы и экс-владельца РЭМЗа Варшавского признали банкротом

Сегодня, 07:46
Фото: Daniil Popov/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Вадима Варшавского из Ростова-на-Дону признали банкротом
Суд признал банкротом шахтинского бизнесмена Вадима Варшавского, сообщили в арбитражном суде.

Согласно принятому решению, в отношении должника ввели процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвердили Кирилла Ноготкова.

Ранее банк «Траст» настаивал на реструктуризации долгов Варшавского в размере 10 миллиардов рублей. Но после он через суд потребовал признать его банкротом.

Обещавший освободить ростовского бизнесмена Варшавского «решала» сам сел на 4 года
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Напомним, что Варшавский возглавлял «Ростовский электрометаллургический завод» и являлся депутатом Госдумы. В 2019 году его приговорили к 3,5 года колонии за неуплату налогов. Позже ему назначили еще семь лет за мошенничество. 

Ранее обещавший освободить ростовского бизнесмена Варшавского «решала» сам сел на 4 года.

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