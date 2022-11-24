Федеральный совет Швейцарии полностью принял 8-й пакет санкций Евросоюза

Posted 24 ноября 2022, 09:24
Published 24 ноября 2022, 09:24
Modified 24 ноября 2022, 09:25
Updated 24 ноября 2022, 09:25
Новый санкционный пакет включает ограничение стоимости российской нефти и нефтепродуктов, изделий чёрной металлургии, товары для аэрокосмической отрасли и те, что имеют значение для экономики Российской Федерации, пишет газета “Известия”.
Сообщается, что Швейцария внесла в санкции ряд правок, разрешающих покупать некоторые виды производимых в РФ удобрений. Обязательным условием для таких сделок является продажа третьей стране.
12 октября Швейцария частично адаптировала санкции ЕС, введя ограничения в отношении 30 физических и семи юридических лиц.