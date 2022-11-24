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Федеральный совет Швейцарии полностью принял 8-й пакет санкций Евросоюза

Сегодня, 09:24
Сообщение о поддержке Швейцарией 8-го пакета антироссийских санкций появилось 23 ноября.

Новый санкционный пакет включает ограничение стоимости российской нефти и нефтепродуктов, изделий чёрной металлургии, товары для аэрокосмической отрасли и те, что имеют значение для экономики Российской Федерации, пишет газета “Известия”.

Сообщается, что Швейцария внесла в санкции ряд правок, разрешающих покупать некоторые виды производимых в РФ удобрений. Обязательным условием для таких сделок является продажа третьей стране.

12 октября Швейцария частично адаптировала санкции ЕС, введя ограничения в отношении 30 физических и семи юридических лиц.

 

 

#Светлана Павлова
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