ГК «Альянс» дарит подарки и скидки на квартиры в честь 30-летия компании

ЖК «Измаильский экоквартал» — получил высокое признание горожан и экспертов рынка. В ноябре этого года, по оценке Единого союза застройщиков РФ, этот комплекс признан лучшим ЖК бизнес-класса в Ростовской области. Квартиры здесь отличаются тщательно продуманными, функциональными планировками — с потолками 3 метра и панорамными окнами. В каждой квартире установлено индивидуальное отопление и профессиональная шумоизоляция. Собственники I этапа получили ключи от своих квартир на полгода раньше обозначенного срока. Сегодня застройщик готовит к вводу в эксплуатацию II этап, а к 3 кварталу 2023 года будет завершено строительство III этапа. В ноябре ГК «Альянс» сообщила о запуске нового продукта: в офисе продаж собственники могут выбрать три вида ремонта — предчистовую отделку, ремонт «под ключ» и ремонт по дизайнерскому проекту, который можно включить в ипотеку.