ГК «Альянс» дарит подарки и скидки на квартиры в честь 30-летия компании

С 25 по 27 ноября в офисе продаж клиенты могут получить гарантированную скидку до 500 000 рублей при бронировании 3-х или 4-х комнатных квартир в ЖК «Измаильский экоквартал», а также принять участие в розыгрыше ценных подарков среди тех, кто посетит комплекс.
История компании началась в 1992 году. Постепенно главным направлением деятельности «Альянса» стало жилищное строительство. В 2022 году девелопер сумел выйти в лидеры рынка недвижимости бизнес-класса. Компания была высоко оценена на рынке, а проекты получили престижные награды.
Первым проектом ГК «Альянс» стал ЖК «Измаильский парк». Концепция комплекса объединила характеристики, которые и в следующих проектах легли в основу принципов строительства. Собственное архитектурное бюро компании создавало ЖК «Измаильский парк», учитывая квартиры семейного формата с функциональными планировками, комфортные общественные пространства с зонированием для отдыха жильцов всех возрастов, экологичность и энергоэффективность. Обладая такими качествами, все квартиры комплекса были проданы еще до завершения строительства.
ЖК «Измаильский экоквартал» — получил высокое признание горожан и экспертов рынка. В ноябре этого года, по оценке Единого союза застройщиков РФ, этот комплекс признан лучшим ЖК бизнес-класса в Ростовской области. Квартиры здесь отличаются тщательно продуманными, функциональными планировками — с потолками 3 метра и панорамными окнами. В каждой квартире установлено индивидуальное отопление и профессиональная шумоизоляция. Собственники I этапа получили ключи от своих квартир на полгода раньше обозначенного срока. Сегодня застройщик готовит к вводу в эксплуатацию II этап, а к 3 кварталу 2023 года будет завершено строительство III этапа. В ноябре ГК «Альянс» сообщила о запуске нового продукта: в офисе продаж собственники могут выбрать три вида ремонта — предчистовую отделку, ремонт «под ключ» и ремонт по дизайнерскому проекту, который можно включить в ипотеку.
Новый проект компании — клубный дом «Лермóнт» — занял третье место в номинации «Лучший ЖК бизнес-класса, многоэтажные дома» рейтинга ЕРЗ.РФ. Малоквартирный дом разместится на Лермонтовской улице, между Ворошиловским и Газетным. В доме только 16 квартир — по две на каждом этаже.
Заслуживает внимания и то, что руководство группы компаний всегда ориентируется на рыночную конъюнктуру и запросы клиентов, предлагая своими проектами альтернативу перенаселенным районам с 25-этажными комплексами.
В 2022 году специалисты Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России» присудили объектам компании «Альянс» одну из наиболее престижных общественных наград в сфере строительства - Золотой знак «Надежные новостройки России — 2022».
Три дня подряд — 25, 26 и 27 ноября — при посещении офиса продаж клиенты могут принять участие в розыгрыше подарков, а также получить гарантированную скидку до 500 000 рублей при бронировании квартир в праздничные дни. Для участия необходимо записаться на встречу с менеджерами по телефону: 8 863 322-32-06 (адрес: пер. Измаильский, 39).
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