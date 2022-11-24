По его словам, местные власти должны поддерживать в готовности фонд защитных сооружений. Также при необходимости придется приспособить углубленные помещения под эти цели.
«Адреса мест укрытия местные жители могут получить в органах местного самоуправления по месту жительства», — уточнил Филиппов.
Он добавил, что узнать можно только адрес своего укрытия.
Ранее в городе раскрыли, сколько убежищ есть под больницами и поликлиниками. Всего их оказалось 55.
До этого власти в Ростове попросили руководителей предприятий принять меры по защите населения.