rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Глава донского МЧС Филиппов заявил, что люди должны знать адрес только своего укрытия

Сегодня, 12:43
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчане должны знать адрес только своего укрытия
Жители Ростовской области имеют право узнать адрес расположения только своего места укрытия, сообщил глава регионального УМЧС Сергей Филиппов

По его словам, местные власти должны поддерживать в готовности фонд защитных сооружений. Также при необходимости придется приспособить углубленные помещения под эти цели.

«Адреса мест укрытия местные жители могут получить в органах местного самоуправления по месту жительства», — уточнил Филиппов.

В Ростовской области начали публиковать списки укрытий на случай воздушной тревоги
Узнать подробнее

Он добавил, что узнать можно только адрес своего укрытия.  

Ранее в городе раскрыли, сколько убежищ есть под больницами и поликлиниками. Всего их оказалось 55. 

До этого власти в Ростове попросили руководителей предприятий принять меры по защите населения.

Читайте также:
В Ростовской области начали публиковать списки укрытий на случай воздушной тревогиВ Ростовской области начали подсчитывать здания, подходящих под укрытияВ подвалах Азова планируют оборудовать 131 укрытие
#Илья Протвинов#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Парадный портрет и шапку Мономаха обнаружили при обысках главы завода в Таганроге
Сегодня, 12:33
«Травят мышей, а гибнут птицы»: что творят фермеры в Ростовской области
Сегодня, 12:45
Прошлогоднюю елку установят после ремонта у входа в парк Горького в Ростове
Сегодня, 11:57
«Тысячелетняя история»: сколько на самом деле лет Ростову-на-Дону
Сегодня, 12:39
Зоолог Тихонов рассказал, куда пропали воробьи из Ростова
Сегодня, 12:53