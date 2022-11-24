При этом не все жильцы дома согласились на расселение и начали судиться с властями. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко поручил разобраться с ситуацией и заново проверить дом на предмет аварийности. Если выяснится, что жить в нем безопасно, и собственники сами изъявят желание в нем остаться, то расселять его не будут. Логвиненко заявил, что в городе много других аварийных домов, жители которых хотят получить деньги и приобрести новые квартиры. В данном случае лучше помочь тем, кто действительно хочет переселиться, заключил сити-менеджер.