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Из аварийного жилья в Ростове будут расселять только тех, кто этого захочет

Сегодня, 07:49
Фото: rostov-gorod.ru
Кого будут выселять из аварийного жилья в Ростове
В Ростове аварийное жилье будут покидать по желанию, заверил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В городской администрации снова подняли вопрос расселения аварийных домов. Чиновники обсуждали дом на улице Социалистической, 104. Летом во время сноса соседнего здания обломки повредили крышу этого дома. Изначально подрядчик обещал отремонтировать здание, однако в ноябре его признали аварийным и непригодным для жилья.

При этом не все жильцы дома согласились на расселение и начали судиться с властями. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко поручил разобраться с ситуацией и заново проверить дом на предмет аварийности. Если выяснится, что жить в нем безопасно, и собственники сами изъявят желание в нем остаться, то расселять его не будут. Логвиненко заявил, что в городе много других аварийных домов, жители которых хотят получить деньги и приобрести новые квартиры. В данном случае лучше помочь тем, кто действительно хочет переселиться, заключил сити-менеджер.

Власти Ростова заново обследуют дом на Социалистической, который признали аварийным
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Ранее сообщалось, что старинный дом планируют расселить и снести на Университетском в Ростове.

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