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Казачью роту «Ростов» отправили в зону спецоперации

Сегодня, 10:00
Фото: donland. ru
казачя рота «Ростов»
В зону спецоперации направили добровольцев из казачьей роты «Ростов», сообщили в правительстве региона.

Эта рота полностью сформирована из числа добровольцев. Их обеспечили всем необходимым, в том числе снаряжением, обмундированием, продуктами и лекарствами.

Перед отправкой для выполнения боевых задач провели напутственный молебен. Где именно они будут служить, не раскрывается.

Условия жизни мобилизованных ростовчан в спецоперации
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Отмечается, что в регионе продолжается работа по сбору и отправке в зону СВО помощи для бойцов и мирных жителей. 

Ранее участники спецоперации расписали свой танк надписями с упоминанием репера Басты, городов Гуково и Ростов.

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