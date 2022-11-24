Эта рота полностью сформирована из числа добровольцев. Их обеспечили всем необходимым, в том числе снаряжением, обмундированием, продуктами и лекарствами.
Перед отправкой для выполнения боевых задач провели напутственный молебен. Где именно они будут служить, не раскрывается.
Отмечается, что в регионе продолжается работа по сбору и отправке в зону СВО помощи для бойцов и мирных жителей.
Ранее участники спецоперации расписали свой танк надписями с упоминанием репера Басты, городов Гуково и Ростов.