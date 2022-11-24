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«Лучше голодной ходить»: в Батайске в лицее № 3 детям подали макароны с ногтями

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI
в Батайске в лицее № 3 детям подали макароны с ногтями

В Батайске жителей шокировали детские обеды в лицее № 3 с ногтями

В Батайске шестиклассник, учащийся в лицее № 3, обнаружил в своей еде чей-то накладной ноготь, информация об этом появилась в Telegram-канале города.

«Батайск город» опубликовал обращение местной жительницы, которая рассказала, что ее ребенок, обучающийся в лицее № 3, получил в школьной столовой обед с необычной приправой — накладным ногтем. 

Батайчанка попросила обратить внимание, что этот обед является обычным для детей из малоимущих семей, которых кормят на средства бюджета. Женщина заявляет, что даже без ногтей эта еда чаще всего несъедобна, и шестиклассник не может ее есть. 

В комментариях к записи жители Батайска заявили, что зрелище вызвало у них прилив тошноты, а работники сферы организации питания по СанПиН не имеют право «носить» на работе длинные ногти, вне зависимости от того — собственные они или накладные. 

«Кормят детей… Как допустили с такими  ногтями на кухню?! Перчатки, шапочки, рукава — все это должно быть!», — возмутилась местная жительница. 

«У меня двое детей, 9 и 1 классы, ходят в этот лицей, как только эта школа получила это звание… Дети жалуются, что кормят очень плохо, и повара очень злые! Причем мои дети не перебирают в еде, просто реально невкусно!», — поддержала обращение другая батайчанка. 

«Мы в другую школу ходим, дочь отказывается есть там. Говорит, лучше голодной походить, чем есть ту гадость. Видимо, везде так», — прокомментировала еще одна горожанка.

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