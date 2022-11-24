Массовая авария спровоцировала пробку на 6 километров на Малиновского в Ростове

Утром 24 ноября на улице Малиновского собрался многокилометровый затор. Его спровоцировала массовая авария на пересечении со 2-й Краснодарской улицей. Там столкнулись сразу три авто. Ситуация осложняется большим потоком машин ростовчан, спешащих на работу.