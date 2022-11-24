Массовая авария спровоцировала пробку на 6 километров на Малиновского в Ростове

Posted 24 ноября 2022, 07:06
Published 24 ноября 2022, 07:06
Modified 24 ноября 2022, 07:08
Updated 24 ноября 2022, 07:08
Утром 24 ноября на улице Малиновского собрался многокилометровый затор. Его спровоцировала массовая авария на пересечении со 2-й Краснодарской улицей. Там столкнулись сразу три авто. Ситуация осложняется большим потоком машин ростовчан, спешащих на работу.
Сейчас скорость движения по Малиновского составляет 5-10 километров в час от улицы Стабильной до Всесоюзной.
Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах и заранее продумывать свой маршрут движения.