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Posted 24 ноября 2022, 07:06

Published 24 ноября 2022, 07:06

Modified 24 ноября 2022, 07:08

Updated 24 ноября 2022, 07:08

Массовая авария спровоцировала пробку на 6 километров на Малиновского в Ростове

24 ноября 2022, 07:06
На улице Малиновского в утренний час пик собралась многокилометровая пробка, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Утром 24 ноября на улице Малиновского собрался многокилометровый затор. Его спровоцировала массовая авария на пересечении со 2-й Краснодарской улицей. Там столкнулись сразу три авто. Ситуация осложняется большим потоком машин ростовчан, спешащих на работу.

Сейчас скорость движения по Малиновского составляет 5-10 километров в час от улицы Стабильной до Всесоюзной.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах и заранее продумывать свой маршрут движения.

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Два дня назад ливень и ДТП стали причиной девятибалльных пробок в Ростове.

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