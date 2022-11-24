Международный научный форум по профилактике зависимостей у молодежи стартовал в ЮФУ

Проект форума восходит к соглашению, которое было заключено между ЮФУ и региональным правительством о научно-методическом сопровождении государственной антинаркотической политики на территории Ростовской области. Поэтому в роли организаторов по традиции выступили Академия психологии и педагогики ЮФУ и Правительство Ростовской области. К ним подключилась и Российская академия образования Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.
Как отметил директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик, двухдневная работа будет посвящена вопросам дисциплинарных исследований и обсуждению практик и проектов.
— В работе мы коснемся технологических подходов и психологических методик. а также социальных инициатив, которые позволяют справляться с одним из ключевых вызовов в развитии личности и общества, — пояснил Владимир Кирик.
Организаторы уверены, что VIII Международный научный форум открывает возможности для творческого и научного сотрудничества образовательных учреждений, общественных организаций, научных и государственных учреждений в области разработки совместных научно-практических проектов. он способен формировать общественное мнение по заявленной проблеме и продвигать полученные результаты исследований в области профилактики зависимостей и социально опасного поведения в молодежной среде.
По мнению начальника службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Александра Бужака, подобные мероприятия позволяют не только обозначить проблемные вопросы молодежи, но и обсудить их профилактику, а также найти дополнительные пути решения.
— Сегодня здесь присутствуют представители органов профилактики, специалисты которые работают с молодежью, руководители реабилитационных центров. Я хочу подчеркнуть, что губернатор Ростовской области как председатель комитета, уделяет пристальное внимание работе с молодежью. Практически на каждом заседании мы поднимаем тему профилактики наркомании и других форм зависимости в молодежной среде. Поэтому у нас активно развивается инфраструктура физкультуры и спорта, параллельно идет и идет развитие пропаганды здорового образа жизни. Растет количество молодежных общественных и волонтерских организаций. которые занимаются вопросами профилактики. В настоящее время более 300 ребят работают по муниципальным образованиям области, — рассказал Александр Бужак.
Программа форума обширна и многообразна. Помимо того, что мероприятие проходит в двух форматах - очный и онлайн-трансляция, основное его направление держит курс в сторону «развития». Это касается как развития научных связей, так и развития исследований в области превентивной педагогики и психологии. На форуме будет представлено несколько монографий по основной теме из различных университетов мира. Среди них: Тракийский педагогический университет (Болгария) и университет Марта Абреу де Виллас (Куба). Присоединятся к форуму и вузы из Белоруссии и Казахстана.
Также специалисты научно-исследовательской лаборатории теории и практики образования и развития лиц с особыми образовательными потребностями Академии психологии и педагогики ЮФУ, совместно с экспертами Интернационального института консультирования и психотерапии имени Х. Лёйнера «Институт символдрамы» проведут Международный саммит с участием специалистов в области превентивной педагогики и психологии, психотерапии и воспитанию, учителей и родителей по проблемам сопровождения развития подростков.