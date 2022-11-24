Международный научный форум по профилактике зависимостей у молодежи стартовал в ЮФУ

Программа форума обширна и многообразна. Помимо того, что мероприятие проходит в двух форматах - очный и онлайн-трансляция, основное его направление держит курс в сторону «развития». Это касается как развития научных связей, так и развития исследований в области превентивной педагогики и психологии. На форуме будет представлено несколько монографий по основной теме из различных университетов мира. Среди них: Тракийский педагогический университет (Болгария) и университет Марта Абреу де Виллас (Куба). Присоединятся к форуму и вузы из Белоруссии и Казахстана.