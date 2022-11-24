Мужчина выпал из окна дома в Батайске вечером 23 ноября

Posted 24 ноября 2022, 08:53
Published 24 ноября 2022, 08:53
Modified 24 ноября 2022, 08:55
Updated 24 ноября 2022, 08:55
Примерно в 23.00 мск местные жители заметили лежащего на асфальте человека. По словам горожан, он был весь в крови.
«Мы вызвали скорую, после чего медики забрали его в медицинское учреждение, в тот момент пострадавши подавал признаки жизни. Есть вероятность, он выпал не с высокого этажа», — заявили очевидцы.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее бизнесмен в Ростовской области погиб, упав с крыши офисного здания.