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Posted 24 ноября 2022, 08:53

Published 24 ноября 2022, 08:53

Modified 24 ноября 2022, 08:55

Updated 24 ноября 2022, 08:55

Мужчина выпал из окна дома в Батайске вечером 23 ноября

24 ноября 2022, 08:53
В Батайске из окна дома на улице Крупской выпал мужчина вечером 23 ноября, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Примерно в 23.00 мск местные жители заметили лежащего на асфальте человека. По словам горожан, он был весь в крови.

«Мы вызвали скорую, после чего медики забрали его в медицинское учреждение, в тот момент пострадавши подавал признаки жизни. Есть вероятность, он выпал не с высокого этажа», — заявили очевидцы.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее бизнесмен в Ростовской области погиб, упав с крыши офисного здания. 

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