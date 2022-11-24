Музыкальный критик: Песня «Крошка моя» останется хитом на ближайшие 10 лет

Коллектив «Руки вверх!» с 90-х годов остается актуальным среди любителей поп-музыки. Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев поделился с NEWS.ru мнением о том, что лидер группы Сергей Жуков является композитором, знающим секрет успеха в написании хитов. Бабичев подчеркнул, что ценители отечественной музыки до сих пор пускаются в пляс под песню «Крошка моя», и будут это делать еще долгие годы.