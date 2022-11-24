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Музыкальный критик: Песня «Крошка моя» останется хитом на ближайшие 10 лет

Сегодня, 05:05
Критик Бабичев заявил, что песня “Крошка моя” популярной группы “Руки вверх!” будет оставаться хитом еще в течение десяти лет.

Коллектив «Руки вверх!» с 90-х годов остается актуальным среди любителей поп-музыки. Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев поделился с NEWS.ru мнением о том, что лидер группы Сергей Жуков является композитором, знающим секрет успеха в написании хитов. Бабичев подчеркнул, что ценители отечественной музыки до сих пор пускаются в пляс под песню «Крошка моя», и будут это делать еще долгие годы.

Музыкальный критик заявил также, что Жуков сохранил интерес к музыке и не повторяет старых мотивов в новых хитах. Это он также причислил к секретам успеха группы, до сих пор собирающей стадионы.

Ранее Бабичев выказал уважение творчеству Юрия Антонова и Валерия Леонтьева — эти звезды 1980-х годов, оставившие яркий след в музыкальной культуре, популярны и сегодня. К примеру, Леонтьев выпустил в соавторстве с DJ Romeo две новых версии своих хитов — «Маргарита» и «Исчезли солнечные дни». Обе песни, по словам Бабичева, приобрели популярность в молодежной среде.

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