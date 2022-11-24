На Дону отмечают увеличение онлайн-продаж и развитие сферы бытовых услуг

По словам заместителя регионального главы, потребительский рынок области входит в число крупнейших в стране. По объему оборота розничной торговли регион занимает шестое место в России и второе место в Южном федеральном округе.
«В прошлом году розничный товарооборот в области составил 1 трлн 158 млрд рублей, что более чем на 10% выше показателя 2020 года. В текущем году с января по октябрь через розничную торговую сеть Дона продано товаров на сумму более 1 трлн 63 млрд рублей. Особенно активный рост наблюдается в сфере онлайн-продаж. Кроме того, наблюдаются тенденции по восстановлению позиций донского общепита и сферы услуг», — отметил Виктор Гончаров.
Согласно статистике, практически половина объема оборота розничной торговли — 49,8% формируют крупные и средние организации. Доля малого предпринимательства составляет — 42,8% оборота. Оставшиеся проценты — 7,3%, приходятся на розничные продажи, включая реализацию на рынках и ярмарках.
Специалисты областного департамента потребительского рынка отмечают, что розничная торговая сеть региона в настоящее время состоит без малого из 41 тысячи объектов. Третий квартал текущего года показал, что на территории Ростовской области осуществляли деятельность 348 ярмарочных площадок, 6993 нестационарных торговых объекта и 42 розничных рынка.
Директор областного департамента потребительского рынка Алексей Панкратов уверен, что на сегодняшний день на розничных рынках региона остаются свободными порядка 4,7 тысячи свободных торговых мест.
«Перечень соответствующих торговых мест регулярно актуализируется и размещается на официальном сайте департамента. Кроме того, осенью активизируется ярмарочная торговля, в рамках которой местные сельхозтоваропроизводители, которым предоставляются бесплатные торговые места, реализуют плоды нового урожая по ценам на 10-15% ниже рыночных», — заявил Алексей Панкратов.
Также отмечается и развитие онлайн-торговли. За девять месяцев текущего года объем розничных продаж в регионе посредством использования сети интернет увеличился на 15,3% в отношении к аналогичному периоду прошлого года и составил 59 млрд рублей. В общем объеме оборота розничной торговли доля онлайн-продаж возросла до 6,2%, в то время как годом ранее она составляла 5,3%.
Наблюдается в Ростовской области и рост объема бытовых услуг. С начала года он увеличился на 6,6% и составил 51,1 млрд рублей в денежном эквиваленте.
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, сфера бытовых услуг — одна из ключевых в экономике региона.
«Сфера обеспечивает занятость населения и помогает создавать комфортные условия для жизни. Сегодня в этой отрасли на Дону трудится более 42,7 тысячи человек на 13 тысячах предприятий. С начала года мы наращиваем темпы роста объема бытовых услуг и развитие этой сферы», — пояснил заместитель губернатора.
Кроме того, рост в текущем году продемонстрировала и сфера общественного питания. По данным потребительского рынка региона, с начала года ее показатель вырос на 6,5% к уровню соответствующего периода 2021 года и составил 40,8 млрд рублей.