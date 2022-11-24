На Дону отмечают увеличение онлайн-продаж и развитие сферы бытовых услуг

«В прошлом году розничный товарооборот в области составил 1 трлн 158 млрд рублей, что более чем на 10% выше показателя 2020 года. В текущем году с января по октябрь через розничную торговую сеть Дона продано товаров на сумму более 1 трлн 63 млрд рублей. Особенно активный рост наблюдается в сфере онлайн-продаж. Кроме того, наблюдаются тенденции по восстановлению позиций донского общепита и сферы услуг», — отметил Виктор Гончаров.