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На Дону раскрыли каналы миграции, которые действовали в интересах бизнеса в Аксае

Сегодня, 14:13
Фото: 30.мвд.рф
На Дону раскрыли каналы миграции, которые действовали в интересах бизнеса в Аксае
В Ростовской области пресекли деятельность каналов миграции, которые помогали функционированию распределительного центра одной из торговых сетей, об этом сообщили в донском УФСБ.

Силовики пресекли незаконную деятельность двух параллельных каналов нелегальной миграции из стран Центральной Азии, которые открыли в целях обеспечения бесперебойной работы центра распределения одной из торговых сетей на территории Аксайского района. 

СО УФСБ возбудил два уголовных дела против шести организаторов каналов незаконной миграции, четверо из них будут заключены под стражей два месяца, а оставшиеся двое находятся под подпиской о невыезде. 

 

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Также сообщается, что в ходе расследования провели 15 обысков, в ходе которых обнаружили предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов.  

В рамках дела задержали и проверили 120 граждан других государств, находящихся на территории Ростовской области, в отношении 57 из них составили 98 протоколов о правонарушениях, в итоге 55 из них собираются выдворить из России. 

В начале ноября из страны собрались выслать более 30 иностранцев

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