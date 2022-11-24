Силовики пресекли незаконную деятельность двух параллельных каналов нелегальной миграции из стран Центральной Азии, которые открыли в целях обеспечения бесперебойной работы центра распределения одной из торговых сетей на территории Аксайского района.
СО УФСБ возбудил два уголовных дела против шести организаторов каналов незаконной миграции, четверо из них будут заключены под стражей два месяца, а оставшиеся двое находятся под подпиской о невыезде.
Также сообщается, что в ходе расследования провели 15 обысков, в ходе которых обнаружили предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов.
В рамках дела задержали и проверили 120 граждан других государств, находящихся на территории Ростовской области, в отношении 57 из них составили 98 протоколов о правонарушениях, в итоге 55 из них собираются выдворить из России.
В начале ноября из страны собрались выслать более 30 иностранцев.