«Эксперт. Юг» составил собственный рейтинг компаний, которые смогли заработать во время эпидемии коронавируса. В топ попали всего 30 клиник, которые только за 2021 год заработали 16,4 миллиарда рублей, из них 4,54 миллиарда являлись выручкой клиник Ростова-на-Дону за 2021 год. При этом в 2021 году доходы клиник юга России выросли на треть по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года.