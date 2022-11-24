Напомним, эпидемия коронавируса пришла в Ростовскую область в начале 2020 году, а о спаде эпидемиологический нагрузки и стабилизации ситуации власти смогли объявить только в июле 2022 года, после чего последовала отмена масочного режима.
И если в это время сферы общепита, туризма и развлечений находились в постоянном кризисе из-за ввода ограничений, то сфера частной медицины напротив испытывала необычайный подъем.
«Эксперт. Юг» составил собственный рейтинг компаний, которые смогли заработать во время эпидемии коронавируса. В топ попали всего 30 клиник, которые только за 2021 год заработали 16,4 миллиарда рублей, из них 4,54 миллиарда являлись выручкой клиник Ростова-на-Дону за 2021 год. При этом в 2021 году доходы клиник юга России выросли на треть по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года.
Аналитики выяснили, что самыми доходными компаниями за время исследования стали ООО "ДЦ НЕФРОС-ДОН", ООО "ЛДЦ "Сокол" и ООО "ОЦ "ЭКСИМЕР", которые заработали более 330 миллионов рублей по итогам прошлого года.
Ранее сотрудница медцентра стала фигурантом дела о посредничестве во взятке.