Департамент транспорта Ростова выступил с инициативой сделать движение на улице Лермонтовской односторонним. Предложение касается участка дороги от переулка Университетского до проспекта Чехова в направлении с востока на запад.
Причина, по которой схему движения хотят поменять, не уточняется. Ростовчанам предлагается проголосовать «за» или «против» инициативы до 23 декабря. К настоящему моменту высказались 32 горожанина, 25 из них поддержали инициативу властей.
Ранее на портале «Активный ростовчанин» жители Западного массово жаловались на острую нехватку транспорта.