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На Лермонтовской в Ростове хотят ввести одностороннее движение

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI
На Лермонтовской в Ростове хотят ввести одностороннее движение
Власти предложили ввести на Лермонтовской улице в Ростове одностороннее движение, соответствующую инициативу разместили на портале «Активный ростовчанин».

Департамент транспорта Ростова выступил с инициативой сделать движение на улице Лермонтовской односторонним. Предложение касается участка дороги от переулка Университетского до проспекта Чехова в направлении с востока на запад.

Причина, по которой схему движения хотят поменять, не уточняется. Ростовчанам предлагается проголосовать «за» или «против» инициативы до 23 декабря. К настоящему моменту высказались 32 горожанина, 25 из них поддержали инициативу властей.

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Ранее на портале «Активный ростовчанин» жители Западного массово жаловались на острую нехватку транспорта.

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