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Не падай духом: на Дону продают каски, пока ростовчане посещают психологов

Сегодня, 15:30
Фото: Журнал Der Spiegel/CC0/wikimedia.org
В Ростовской области продают военные каски, а в Ростове жители ходят по психотерапевтам и дожидаются установки обновленной центральной елки города.

Абсолютный мастхэв сезона

Корреспондент RostovGazeta выяснил, что в ноябре все чаще жители Ростовской области стали выставлять на продажу каски.  

Так на площадке Avito цены на каски начинаются от 15 тысяч рублей, такие модели уже будут оснащены камерой. Владелец одного из таких лотов заявил, что шлем находится в отличном состоянии.

В Александровке другой житель продает каску в чехле почти за 17 тысяч рублей, скинув 600 рублей от начальной стоимости. В Первомайском район за аналогичную цену продают шлем с защитой от 9-миллиметровых пуль пистолета.

На проспекте 40-летия Победы продают каску с чехлом за 16,9 тысячи рублей. Продавцу пришлось снизить цену, изначально она достигала 17,5 тысячи рублей.

Одни из самых дорогих шлемов продаются за 27 тысяч рублей, и все продавцы утверждают, что экипировка находится в хорошем состоянии. 

Фото: avito

С заботой о душевных ранах

Редакция RostovGazeta провела опрос, что позволило выяснить, что около 20% жителей обращались к психологам или же психотерапевтам. 

Всего опрос прошли свыше 500 респондентов, из которых 81% опрошенных заявили, что никогда не пользовались услугами психологической помощи. 

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Еще 8% заявили, что терапия помогла им справиться с проблемами, а 11% заявили, что хотя они и обратились к специалистам — это не оказало на них никакого влияния. 

Елки и палки

 

Ёлка в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru

В Ростове собираются «вернуть в строй» центральную елку, рухнувшую перед входом в парк Горького 14 января. 

Напомним, в начале года сильный ветер снес несколько новогодних декораций, включая ели и инсталляции в центре города.  

Уже в четверг, 24 ноября, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что вскоре центральная ель вернется на свое законное место с более крепким каркасом и усиленной направляющей и украсит главную улицу города к празднованию Нового года. 

Предположительно, работы по установке новогодних декораций закончат 17 декабря. 

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