Новый детский сад в конце года начнут строить в Суворовском

Трехэтажное здание, площадью чуть больше 7 000 кв. м., появится в географическом центре района, неподалеку от дома по ул. Андреева, 6. Садик рассчитан на 14 групп разных возрастов, в том числе и подготовительных перед школой.
В декабре текущего года застройщик, компания ВКБ-Новостройки, планирует получить разрешение на строительство, и тут же приступить к работам. Сдача объекта запланирована на конец 2023 года.
Этот детский сад – часть обязательств, взятых на себя застройщиком Суворовского, для того чтобы помочь городским властям в развитии района. Сейчас ведутся работы по строительству дошкольного образовательного учреждения на 280 мест и общеобразовательной школы на 1600 мест. Напомним, в рамках дорожной карты по развитию инфраструктуры жилого района до конца 2025 года в Суворовском будут построены три школьных комплекса на 3650 мест и шесть детских садов на 1570 мест.