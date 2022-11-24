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Новый детский сад в конце года начнут строить в Суворовском

Сегодня, 10:31
Фото: ЖК Суворовский
Застройщик получил положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства детского дошкольного образовательного учреждения на 320 мест.

Трехэтажное здание, площадью чуть больше 7 000 кв. м., появится в географическом центре района, неподалеку от дома по ул. Андреева, 6. Садик рассчитан на 14 групп разных возрастов, в том числе и подготовительных перед школой.

В декабре текущего года застройщик, компания ВКБ-Новостройки, планирует получить разрешение на строительство, и тут же приступить к работам. Сдача объекта запланирована на конец 2023 года.

 

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Этот детский сад – часть обязательств, взятых на себя застройщиком Суворовского, для того чтобы помочь городским властям в развитии района. Сейчас ведутся работы по строительству дошкольного образовательного учреждения на 280 мест и общеобразовательной школы на 1600 мест. Напомним, в рамках дорожной карты по развитию инфраструктуры жилого района до конца 2025 года в Суворовском будут построены три школьных комплекса на 3650 мест и шесть детских садов на 1570 мест.

 

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