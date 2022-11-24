Новый детский сад в конце года начнут строить в Суворовском

Этот детский сад – часть обязательств, взятых на себя застройщиком Суворовского, для того чтобы помочь городским властям в развитии района. Сейчас ведутся работы по строительству дошкольного образовательного учреждения на 280 мест и общеобразовательной школы на 1600 мест. Напомним, в рамках дорожной карты по развитию инфраструктуры жилого района до конца 2025 года в Суворовском будут построены три школьных комплекса на 3650 мест и шесть детских садов на 1570 мест.