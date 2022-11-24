По программе «Единой России» в 2022 году отремонтировали 1100 школ в 75 регионах

Из заявления министра просвещения Сергея Кравцова следует, что на сегодняшний день отремонтированы уже 1100 зданий. Речь идет фактически о новых общеобразовательных учреждениях. На высвободившуюся сумму в 15 миллиардов рублей провели ремонтные работы еще в 600 школах, сообщил глава Минпросвещения РФ.
Капитальный ремонт еще не завершен в зданиях пяти школ в Калмыкии, Тульской области и Республике Удмуртии, заявил Кравцов.
Из заявления секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака следует, что от целевых показателей программы отстают Забайкальский край, Курская, Псковская и Новосибирская области.
«Уверен, до конца года все работы по объектам будут завершены. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек», – отметил Турчак.
Секретарь генсовета ЕР поручил Кравцову подготовить реестр не справившихся с программой подрядчиков, нарушивших сроки сдачи в строй объектов. Впредь они не должны быть допущены к конкурсным процедурам, предупредил Турчак.
В 2023 году планируется провести ремонтные работы в зданиях более чем 1,5 тысячи школ по всей России. Необходимые на это суммы единороссы заложили в госбюджете. В свою очередь бюджеты регионов обеспечат софинансирование.
В сборе заявок на проведение капремонта в школах будут участвовать и новые территории. Соответствующие поручения получили от секретаря генсовета отделения ЕР в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Со следующего года по инициативе партии «Единая Россия» сэкономленные средства бюджета направят на дополнительные работы в рамках капитального ремонта школ. Принятые в Бюджетный кодекс поправки наделили правительство правом по ходатайствам субъектов перенаправлять данные деньги.
«Программа капитальных ремонтов входит в народную программу «Единой России» и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах», - пояснил министр.
Следует отметить, что программу капремонта российских школ, реализуемую единороссами совместно с Минпросвещения РФ, инициировал глава государства Владимир Путин на съезде политической силы в 2021 году. По информации сайта ER.ru, в нее вошли около 7300 школ.
Ростовская область активно участвует в программе капремонта школ. О том, что таких объектов в Ростовской области 16, напомнила региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Лариса Тутова. Большинство объектов расположены в сельской местности и малых городах. В Ростове-на-Дону ремонтируются 5 школ. При этом 2 учебных заведения являются объектами культурного наследия.
«Представители партии и штаб родительского общественного контроля проводят регулярные мониторинги хода работ в муниципалитетах», - уточнила Лариса Тутова.
«Есть два основных момента, на которые мы с коллегами по партпроекту обращаем внимание в этом процессе. Первое – качество используемых материалов. Они должны соответствовать требованиям безопасности и всем санитарным нормам. Здоровье детей – главный приоритет. Второе – это способ организации школьного пространства. Президент России поставил задачу сделать школы уютными и современными. И мы обязательно ее выполним. При этом основным ориентиром являются мнения родителей и самих школьников, вовлечение их в обсуждение тематических уголков, спортивных, творческих площадок», - пояснила регкоординатор «Новой школы».
Лариса Тутова подчеркнула, что сжатые сроки не должны быть причиной затягивания работ и все цели программы необходимо выполнить.