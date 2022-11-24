По программе «Единой России» в 2022 году отремонтировали 1100 школ в 75 регионах

«Есть два основных момента, на которые мы с коллегами по партпроекту обращаем внимание в этом процессе. Первое – качество используемых материалов. Они должны соответствовать требованиям безопасности и всем санитарным нормам. Здоровье детей – главный приоритет. Второе – это способ организации школьного пространства. Президент России поставил задачу сделать школы уютными и современными. И мы обязательно ее выполним. При этом основным ориентиром являются мнения родителей и самих школьников, вовлечение их в обсуждение тематических уголков, спортивных, творческих площадок», - пояснила регкоординатор «Новой школы».