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Потерявшая пупок ростовчанка пожаловалась на экспертизу, которую будут делать год

Сегодня, 13:25
Фото: Project6000/CC0 / wikimedia.org
Эксперт сообщил, что на проведение сложной экспертизы, которая должна выявить причину пропажи пупка у ростовчанки после операции, потребуется целый год, об этом сообщила RostovGazeta жительница Ростова Марина Орлова.

Напомним, что борьбу за выяснение правды, Марина Орлова ведет с 2018 года.

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Ростовчанку интересует один вопрос — на каком основании во время эстетической операции хирург ей вырезал пупок. Об этом она подала заявление в органы правопорядка. Для выяснения ситуации в апреле 2022 года была назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Меня сразу предупредили, что экспертиза будет сложной, и на нее потребуется полгода», — отмечает Марина Орлова.

 

Потерявшая пупок во время операции ростовчанка пожаловалась на затягивание экспертизы
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Однако через полгода ситуация не изменилась. Теперь Орлова узнала, что экспертиза затягивается на целый год. 

«Об этом мне сообщила адвокат. Она в шоке, что так долго будут делать экспертизу. По ее словам, новому сроку удивлена и следователь», — констатирует Марина Орлова.

 

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Ростовчанка не знает, по какой причине затягивается срок экспертизы. Но подозревает, что делается это намеренно. 

«Что-то тут явно не так», — резюмирует собеседница. 

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