Напомним, что борьбу за выяснение правды, Марина Орлова ведет с 2018 года.
Ростовчанку интересует один вопрос — на каком основании во время эстетической операции хирург ей вырезал пупок. Об этом она подала заявление в органы правопорядка. Для выяснения ситуации в апреле 2022 года была назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Меня сразу предупредили, что экспертиза будет сложной, и на нее потребуется полгода», — отмечает Марина Орлова.
Однако через полгода ситуация не изменилась. Теперь Орлова узнала, что экспертиза затягивается на целый год.
«Об этом мне сообщила адвокат. Она в шоке, что так долго будут делать экспертизу. По ее словам, новому сроку удивлена и следователь», — констатирует Марина Орлова.
Ростовчанка не знает, по какой причине затягивается срок экспертизы. Но подозревает, что делается это намеренно.
«Что-то тут явно не так», — резюмирует собеседница.