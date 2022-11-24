Пятерых вербовщиков террористов осудили в Ростове-на-Дону

Posted 24 ноября 2022, 10:00
Published 24 ноября 2022, 10:00
Modified 24 ноября 2022, 10:02
Updated 24 ноября 2022, 10:02
В 2016 году фигуранты вступили на территории Крыма в подразделение запрещенной банды. Они участвовали в конспиративных собраниях, изучали идеологию и вербовали местных жителей.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Обвиняемые вину в совершении преступлений не признали.
Суд приговорил фигурантов к срокам от 13 до 14 лет колонии. Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее в Ростове приговорили к колонии россиянку, которая спонсировала террористов.