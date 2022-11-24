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Posted 24 ноября 2022, 10:00

Published 24 ноября 2022, 10:00

Modified 24 ноября 2022, 10:02

Updated 24 ноября 2022, 10:02

Пятерых вербовщиков террористов осудили в Ростове-на-Дону

24 ноября 2022, 10:00
В Ростове-на-Дону огласили приговор в отношении пятерых членов запрещенной в России террористической группировки, сообщает Южный окружной военный суд.

В 2016 году фигуранты вступили на территории Крыма в подразделение запрещенной банды. Они участвовали в конспиративных собраниях, изучали идеологию и вербовали местных жителей.

Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Обвиняемые вину в совершении преступлений не признали. 

В Ростове-на-Дону осудили брата и сестру за помощь террористам
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Суд приговорил фигурантов к срокам от 13 до 14 лет колонии. Это решение еще не вступило в законную силу. 

Ранее в Ростове приговорили к колонии россиянку, которая спонсировала террористов.

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