Россияне назвали причины, по которым приобретают лотерейные билеты

Как свидетельствует статистика, выигрывают около трети покупателей, но участвуют в лотереях они не только ради денежного приза, а из любопытства. Стоимость билетов небольшая - около 100 рублей, но при этом можно выиграть крупную сумму в несколько миллионов. При этом можно играть годами, получая лишь номинальный выигрыш. Об этом пишет kp.ru.