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Россияне назвали причины, по которым приобретают лотерейные билеты

Сегодня, 18:35
Фото: piqsels.com
В ходе опроса, проведенного “Национальной Лотереей”, россияне назвали причины, по которым покупают лотерейные билеты.

Как свидетельствует статистика, выигрывают около трети покупателей, но участвуют в лотереях они не только ради денежного приза, а из любопытства. Стоимость билетов небольшая - около 100 рублей, но при этом можно выиграть крупную сумму в несколько миллионов. При этом можно играть годами, получая лишь номинальный выигрыш. Об этом пишет kp.ru.

Так, 33% опрошенных россиян играют ради того, чтобы быстро улучшить свое финансовое положение, 25% - чтобы испытать удачу, 19% получают или покупают лотерейные билеты в подарок. Еще для 11% стимулом к покупке билета является азарт, а 12% приобретают его для забавы. 

 Опрос показал, что только треть москвичей выигрывали в лотерею минимальную сумму, остальные не выигрывали ничего. Анализ результатов тиражей показал, что из 8 млн билетов выигрышные только 2,3 млн. Однако примеры, когда люди становились миллионерами благодаря лотереям, реальны. За последние три месяца проведения игр "Национальной Лотереи" в России прибавилось 77 миллионеров, а в общей сложности все участники выиграли 565 млн рублей.

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