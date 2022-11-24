Россияне назвали причины, по которым приобретают лотерейные билеты

Как свидетельствует статистика, выигрывают около трети покупателей, но участвуют в лотереях они не только ради денежного приза, а из любопытства. Стоимость билетов небольшая - около 100 рублей, но при этом можно выиграть крупную сумму в несколько миллионов. При этом можно играть годами, получая лишь номинальный выигрыш. Об этом пишет kp.ru.
Так, 33% опрошенных россиян играют ради того, чтобы быстро улучшить свое финансовое положение, 25% - чтобы испытать удачу, 19% получают или покупают лотерейные билеты в подарок. Еще для 11% стимулом к покупке билета является азарт, а 12% приобретают его для забавы.
Опрос показал, что только треть москвичей выигрывали в лотерею минимальную сумму, остальные не выигрывали ничего. Анализ результатов тиражей показал, что из 8 млн билетов выигрышные только 2,3 млн. Однако примеры, когда люди становились миллионерами благодаря лотереям, реальны. За последние три месяца проведения игр "Национальной Лотереи" в России прибавилось 77 миллионеров, а в общей сложности все участники выиграли 565 млн рублей.