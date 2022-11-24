Ростовская авиакомпания "Азимут" первой в РФ получит самолет со старыми двигателями

Ростовский авиаперевозчик «Азимут» первым в России получит самолет SSJ c подержанными двигателями, взятыми из резерва для всех эксплуатантов Superjet.
«Ъ» отмечает, что налет на старых двигателях небольшой и повлияет лишь на сроки обслуживания и пользования самолетом.
Производство же новых двигателей SaM146 — PowerJet было приостановлено после введения западными странами санкций в отношении поставщика двигателей.
В августе сообщалось, что ростовская авиакомпания «Азимут» не может получить четыре американских самолета, заказанных ранее.