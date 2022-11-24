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Ростовская авиакомпания "Азимут" первой в РФ получит самолет со старыми двигателями

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI
Ростовские самолеты будут летать на старых двигателях
Ростовская авиакомпания «Азимут» получит самолет SSJ с поддержанными двигателями, сообщают СМИ.

Ростовский авиаперевозчик «Азимут» первым в России получит самолет SSJ c подержанными двигателями, взятыми из резерва для всех эксплуатантов Superjet.

«Ъ» отмечает, что налет на старых двигателях небольшой и повлияет лишь на сроки обслуживания и пользования самолетом.

Производство же новых двигателей SaM146 — PowerJet было приостановлено после введения западными странами санкций в отношении поставщика двигателей.

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В августе сообщалось, что ростовская авиакомпания «Азимут» не может получить четыре американских самолета, заказанных ранее.

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