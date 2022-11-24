Руководство «Манчестер Юнайтед» официально подтвердило возможность продажи клуба

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о начале процесса изучения альтернативных сценариев для развития команды, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт «МЮ».
Для этого были наняты специалисты, которые предложат ряд рекомендаций. В руководстве «манкунианцев» не исключили, что рекомендации могут включать в себя полную или частичную продажу клуба, а также возможность сотрудничества с третьими лицами.
Ранее сообщалось, что семья Глейзеров, приобретших «МЮ» в 2005 году за 800 млн долларов, готова продать клуб за 10 млрд.