Семейные тайны актрисы Анастасии Заворотнюк

По информации «Народных новостей» звезда сериала «Моя прекрасная няня» в 2019 году приехала на открытие ювелирного магазина в Ереване. В этот момент ее запечатлели журналисты. Затем актриса внезапно исчезла с телеэкранов и сцены. Поклонники стали обсуждать слухи о постигшей ее болезни, — раке мозга. Между тем, официальных заявлений от представителей звезды и ее родных не было.
Видео с последнего мероприятия, на котором присутствовала Заворотнюк, опубликовал канал НТВ. На кадрах Анастасия отлично выглядит, но едва проглядывается усталость во взгляде. В августе этого года станет известно об обнаружении у актрисы глиобластомы, — неоперабельной опухоли головного мозга.
В Сети возникли обсуждения причин недуга. Высказывалось мнение, что болезнь спровоцировала гормональная терапия, которую Анастасия Заворотнюк проходила, чтобы забеременеть. Напомним, в 2008 году актриса в третий раз вышла замуж. Ее новым избранником стал фигурист Петр Чернышев. Через 10 лет брака у пары родилась дочь Мила.
Болезнь разрушила счастливую жизнь Анастасии Заворотнюк. В настоящее время она проходит тяжелый курс лечения. Об этом рассказал директор Института молекулярной биологии Александр Макаров.
По словам Макарова, глиобластома довольно часто стала поражать ведущих артистов, деятелей культуры России. Анастасия Заворотнюк, продолжает бороться с этим заболеванием. Специалисты пытаются принимать в этом участие. Родные артистки передали клетки ее опухоли в лабораторию института. ученые их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки.