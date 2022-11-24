Семейные тайны актрисы Анастасии Заворотнюк

По информации «Народных новостей» звезда сериала «Моя прекрасная няня» в 2019 году приехала на открытие ювелирного магазина в Ереване. В этот момент ее запечатлели журналисты. Затем актриса внезапно исчезла с телеэкранов и сцены. Поклонники стали обсуждать слухи о постигшей ее болезни, — раке мозга. Между тем, официальных заявлений от представителей звезды и ее родных не было.