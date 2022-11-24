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Стали известны подробности обыска у директора оборонного завода в Таганроге

Сегодня, 13:53
Фото: РИА
Обыск у директора оборонного завода «Звезда-Стрела» в Таганроге

Парадный портрет и шапку Мономаха обнаружили при обысках у главы завода в Таганроге

У главы находящегося в Таганроге предприятия «Звезда-Стрела», по информации СМИ, провели обыски в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее в региональном УФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела после кражи 15 миллионов рублей во время государственного оборонного заказа. Подозреваемыми стали руководители «Звезда-Стрела» и аккредитованного военного представительства Минобороны.

Источник рассказал РИА «Новости», что теперь к главе таганрогского предприятия пришли с обысками. На представленных фотографиях видны роскошные апартаменты и предметы быта.

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В помещениях нашли парадный портрет, копию шапки Мономаха и несколько пачек пятитысячных купюр. Издание пишет, что во дворе есть бассейн и гараж с несколькими автомобилями. 

Официальной информации об обысках не поступало, сейчас она уточняется. 

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