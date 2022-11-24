Ранее в региональном УФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела после кражи 15 миллионов рублей во время государственного оборонного заказа. Подозреваемыми стали руководители «Звезда-Стрела» и аккредитованного военного представительства Минобороны.
Источник рассказал РИА «Новости», что теперь к главе таганрогского предприятия пришли с обысками. На представленных фотографиях видны роскошные апартаменты и предметы быта.
В помещениях нашли парадный портрет, копию шапки Мономаха и несколько пачек пятитысячных купюр. Издание пишет, что во дворе есть бассейн и гараж с несколькими автомобилями.
Официальной информации об обысках не поступало, сейчас она уточняется.