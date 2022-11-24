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«Травят мышей, а гибнут птицы»: что творят фермеры в Ростовской области

Сегодня, 12:45
Фото: ВК группа "Типичный Ростов"
Жители в Ростовской области заявили о массовой гибели фазанов

Жители в Ростовской области заявили о массовой гибели фазанов

Жители в Ростовской области рассказали о массовой гибели птиц на одном из полей, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, на полях фермеры травят мышей, что приводит к трагическим последствиям для птиц. Так, автор рассказал о найденных мертвых фазанах.

«Возможнo, пострадала и другая живность», — говорится в публикации. В комментариях пользователи возмутились этой ситуации.

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«Человек уничтожает все вокруг. А как потом есть то, что вырастят эти фермеры?», — интересуются пользователи.

Официальной информации о случившемся не поступало, сейчас она уточняется.

Ранее семейство кроликов вытащили из пожара в Ростовской области.

 

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