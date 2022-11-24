«Травят мышей, а гибнут птицы»: что творят фермеры в Ростовской области

По словам местных жителей, на полях фермеры травят мышей, что приводит к трагическим последствиям для птиц. Так, автор рассказал о найденных мертвых фазанах.
«Возможнo, пострадала и другая живность», — говорится в публикации. В комментариях пользователи возмутились этой ситуации.
«Человек уничтожает все вокруг. А как потом есть то, что вырастят эти фермеры?», — интересуются пользователи.
Официальной информации о случившемся не поступало, сейчас она уточняется.
Ранее семейство кроликов вытащили из пожара в Ростовской области.