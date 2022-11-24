«Все сильно удивятся, если я заявлю, что Ростову 2000 лет (две тысячи лет!). А именно, на месте Ростова еще во времена древних греков существовало постоянное поселение городского типа, точнее цепь из шести однотипных поселений-крепостей. Главное из этой цепи поселений располагалось аккурат в центре нынешнего Ростова-на-Дону. Вблизи железнодорожного вокзала. На месте площади 5-го Донского корпуса и вокруг нее… Город Танаис, несмотря на то, что воспринимался стоящим на краю обитаемого мира, по тем временам считался густонаселенным и довольно старым городом. А по всей округе были разбросаны города-спутники. Они протянулись цепочкой вдоль Дона и Мертвого Донца. „Древний Ростов“ (название, конечно, условное) как раз и был одним из таких городов-спутников. Он играл при Танаисе ту же роль, что сегодня Батайск при Ростове… Располагался наш „Древний Ростов“ там же, где и центр Ростова современного, но в двух очагах, двух отдельных городищах, хотя и вблизи друг от друга. Первый очаг историки называют „Темерницким городищем“, а второй − „Ростовским городищем“. Остальные четыре городища тоже входят в черту современного города Ростова-на-Дону, располагаясь от Левенцовки почти до Аксая».