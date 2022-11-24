Хотя таможня − это еще не полноценный город, но уже начало его. Впоследствии, как мы знаем, появилась крепость Димитрия Ростовского, что послужило большим толчком для развития наших мест. Правда, надо отметить, что на территории современного Ростова к 1749 году уже были поселения.
Одно из первых таких русских поселений на территории современного Ростова − это Полуденка. Кстати, о точной дате основания Полуденки ученые спорят до сих пор. Но точно нам известно, что в 1779 году по Указу императрицы Екатерины Великой маленькая Полуденка вошла в состав строящегося армянского города Нор Нахичеван (впоследствии Нахичевани-на-Дону). Этот город сыграл немаловажную роль в развитии юга нашей страны. Ведь до середины девятнадцатого века он был одним из крупнейших и экономически развитых городов юга России.
Но вернемся к вопросу о том, кто жил на территории современного Ростова до прихода сюда первых русских поселенцев. Дело в том, что я как-то вел дискуссию на эту тему с известным ростовским писателем, историком и краеведом Василием Ивановичем Вареником (к сожалению, ныне покойным). При каждой встрече мы любили рассуждать о прошлом нашего города. Конечно, я никогда не собирался делать революцию в краеведении, но так же, как и Вареник, прекрасно понимал, что у города и до основания Темерницкой таможни была своя предыстория.
Вареник считал, что наш город надо рассматривать как древний. И вот почему. Еще в 2009 году он в соавторстве с С. Маханьковым написал книгу «Ростов-на-Дону двухтысячелетний». В частности, Василий Иванович Вареник в работе «Ростову — две тысячи лет!» писал:
«Все сильно удивятся, если я заявлю, что Ростову 2000 лет (две тысячи лет!). А именно, на месте Ростова еще во времена древних греков существовало постоянное поселение городского типа, точнее цепь из шести однотипных поселений-крепостей. Главное из этой цепи поселений располагалось аккурат в центре нынешнего Ростова-на-Дону. Вблизи железнодорожного вокзала. На месте площади 5-го Донского корпуса и вокруг нее… Город Танаис, несмотря на то, что воспринимался стоящим на краю обитаемого мира, по тем временам считался густонаселенным и довольно старым городом. А по всей округе были разбросаны города-спутники. Они протянулись цепочкой вдоль Дона и Мертвого Донца. „Древний Ростов“ (название, конечно, условное) как раз и был одним из таких городов-спутников. Он играл при Танаисе ту же роль, что сегодня Батайск при Ростове… Располагался наш „Древний Ростов“ там же, где и центр Ростова современного, но в двух очагах, двух отдельных городищах, хотя и вблизи друг от друга. Первый очаг историки называют „Темерницким городищем“, а второй − „Ростовским городищем“. Остальные четыре городища тоже входят в черту современного города Ростова-на-Дону, располагаясь от Левенцовки почти до Аксая».
Наша дискуссия с Василием Ивановичем Вареником основывалась на том, что я считал, что наш город все же молод, но имеет уникальную историю или предысторию, которая могла бы стать еще и привлекательным туристическим брендом. Об этом, кстати, я впервые задумался, когда во время строительных работ в центре Ростова на улице Станиславского были найдены древние захоронения меотов. Этим останкам почти 2000 лет. С середины мая 2017 года археологи работали на месте так называемого Ростовского некрополя − кладбища, которое существовало рядом с Ростовским городищем в I−III веках нашей эры. Археологи обнаружили останки нескольких десятков человек, а также ритуальное погребение коня. Примерная площадь участка на улице Станиславского, где велись археологические раскопки, составляла три тысячи квадратных метров. При раскопках были найдены фрагменты глиняной посуды, украшений, оружия древних меотов.
Кто же такие меоты, захоронения которых были найдены на территории современного Ростова-на-Дону? По данным Википедии, меоты − это индоевропейские (предположительно индоарийские) и неиндоевропейские племена, которые еще в I тысячелетии до нашей эры проживали на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря. А в ту пору территорию от Черного до Азовского моря называли Меотидой. Почему Меотидой? А потому, что Азовское море именовали «Меотское болото». То есть, думаю, можно сказать, что меоты − это собирательное понятие народностей, живших вокруг Азовского моря.
В IV−III веках до нашей эры значительная часть Меотиды входила в состав Боспорского царства. Некоторые ученые считают, что «часть меотов по языку была родственна адыгам (черкесам), часть ираноязычна» (по данным Большой Советской энциклопедии).
Древние меоты обитали также у берега реки Дон на территории современного Ростова. А своих покойников они хоронили на холме или высотке, как раз там, где сейчас проходит улица Станиславского.
Кстати, для меотов, как можно судить, были важны погребальные обряды. Тела умерших они, как правило, хоронили в скорченном положении, которое чем-то напоминает позу эмбриона или позу спящего. Зачем они так (да и не только они) делали, сложно сказать. Я от историков и археологов слышал разные объяснения. Возможно, это носило какой-то сакрально-философский смысл. Вроде того, что человек отправляется в другой мир. Потому перед этим он и принимает позу эмбриона. Но вероятны, конечно, и другие объяснения. В любом случае, покойника к загробной жизни меоты готовили тщательно. В могилу опускали предметы, которые, по их мнению, должны были понадобиться в загробном мире. Обычно в захоронениях находят посуду, оружие, одежду, украшения. От меотов осталось немало курганов. Курган − это земляная насыпь над захоронением.
Надо особо отметить, что на территории нашего города несколько древних поселений, а соответственно и захоронений. Отмечу поселения меотов первых веков нашей эры: Кобяково городище (между Александровкой и Аксаем), Кизитериновское, Ростовское, Темерницкое, Нижнегниловское.
Археологи находили на территории современного Ростова и остатки захоронений катакомбной культуры (III тыс. до н. э.).
Интересно, что на месте Темерницкого городища во время раскопок разных периодов найдено несколько десятков медных, серебряных и золотых босфорских и римских монет, относящихся к I−IV векам до нашей эры, другие предметы поздней греческой эпохи. Территория археологического памятника находится в Ростове-на-Дону на месте спуска к вокзалу и территории площади 5-го Донского корпуса. Вдуматься! Это центр современного Ростова. Мы можем по праву гордиться такой древней историей. Не говоря уже о том, что на территории нашего города находятся остатки Левенцовской (Ливенцовской) крепости, которая древнее Трои.
Напомню, что на западной окраине Ростова располагается Ливенцовско-Каратаевская крепость бронзового века. Она была построена в семнадцатом веке до нашей эры!
Правда, от этой крепости до наших дней мало что осталось. Исследована, как утверждают ученые, лишь небольшая часть территории, на которой располагалось это грандиозное для тех лет сооружение.
Как только в прессе не называли Ливенцовскую крепость − «Древнейшей крепостью Европы», «Донской Троей»! Но сегодня это место представляет собой жалкое зрелище. А ведь могло бы стать мировой достопримечательностью, принеся Ростову всемирную славу.
Так что на вопрос о том, сколько Ростову лет, сложно ответить однозначно. Все зависит от того, как считать. Но когда слышу о том, что у Ростова нет древней истории, я улыбаюсь в ответ. Друзья, вы это серьезно? Другое дело, что мы не ценим своего прошлого, не популяризируем его.
Георгий Багдыков