Фигуранта задержали при передаче денег, а в ходе расследования выяснилось, что четыре года назад Пырига завербовала Служба безопасности Украины. Ему поручили собрать сведения о действующих сотрудниках служб безопасности, но свою задачу мужчина выполнить не смог.