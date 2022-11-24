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Украинский разведчик отправится в колонию за обман бизнесмена Варшавского в Ростове

Сегодня, 18:43
Фото: pxhere.com
В Ростове огласили приговор Петру Пыригу, который пытался получить от бизнесмена Варшавского 1,5 миллиона долларов за освобождение, об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

Напомним, на днях стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность гражданина Украины Петра Пырига, которого подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. 

По данным правоохранительных органов, мужчина надеялся получить от близких осужденного предпринимателя Вадима Варшавского деньги для содействия в его освобождении. 

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Фигуранта задержали при передаче денег, а в ходе расследования выяснилось, что четыре года назад Пырига завербовала Служба безопасности Украины. Ему поручили собрать сведения о действующих сотрудниках служб безопасности, но свою задачу мужчина выполнить не смог. 

Теперь Пыригу объявили предостережение и сообщили, что эти действия могут создать условия для государственной измены. Фигурант дела проведет в колонии четыре года в качестве наказания за покушение на мошенничество.

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