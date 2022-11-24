Напомним, на днях стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность гражданина Украины Петра Пырига, которого подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным правоохранительных органов, мужчина надеялся получить от близких осужденного предпринимателя Вадима Варшавского деньги для содействия в его освобождении.
Фигуранта задержали при передаче денег, а в ходе расследования выяснилось, что четыре года назад Пырига завербовала Служба безопасности Украины. Ему поручили собрать сведения о действующих сотрудниках служб безопасности, но свою задачу мужчина выполнить не смог.
Теперь Пыригу объявили предостережение и сообщили, что эти действия могут создать условия для государственной измены. Фигурант дела проведет в колонии четыре года в качестве наказания за покушение на мошенничество.